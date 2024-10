Spannendes Duell in Launsdorf: SV Ludmannsdorf siegt knapp gegen SC Launsdorf

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 11:21

In einem mitreißenden Spiel der Unterliga Ost trafen der SC Launsdorf und der SV ASKÖ Holzbau Gasser Ludmannsdorf aufeinander. Die Gäste aus Ludmannsdorf konnten sich am Ende knapp mit 3:2 durchsetzen. Die Begegnung bot zahlreiche spannende Momente, insbesondere durch die Aufholjagd der Gastgeber in der zweiten Halbzeit, die jedoch nicht ausreichte, um das Blatt zu wenden. Die Partie war geprägt von schnellen Kontern und packenden Zweikämpfen, wobei beide Teams ihre Chancen nutzen konnten.

Frühe Führung für Ludmannsdorf

Der SV Ludmannsdorf startete stark in die Partie und konnte bereits nach einer halben Stunde das erste Tor verbuchen. Pascal Hausegger brachte die Gäste in der 30. Minute mit 1:0 in Führung, nachdem er eine Lücke in der Abwehr der Launsdorfer nutzte und sicher verwandelte. Kurz darauf, in der 35. Minute, erhöhte Dominik Killar auf 2:0 für Ludmannsdorf. Eine Vorlage von Kruschitz leitete das Tor ein, das Killar mit einem präzisen Abschluss vollendete. Die erste Halbzeit endete somit mit einer komfortablen Führung für die Gäste, die mit einem 2:0 in die Pause gingen.

Der SC Launsdorf fand in der ersten Hälfte kaum ein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Ludmannsdorfer. Die Gastgeber mussten sich neu sortieren und ihre Strategie anpassen, um in der zweiten Halbzeit mehr Druck auszuüben.

Aufholjagd von Launsdorf bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Launsdorfer eine deutlich verbesserte Leistung. In der 50. Minute gelang Marko Mrsic der Anschlusstreffer zum 1:2 nach einer Standardsituation. Mrsic trat erneut in den Vordergrund und konnte in der 55. Minute einen weiteren Treffer nach einem Eckball erzielen, der den Ausgleich zum 2:2 bedeutete. Die Zuschauer waren nun vollends mitgerissen, da Launsdorf das Spiel wieder offen gestaltet hatte.

Doch die Freude der Hausherren währte nicht lange. Ludmannsdorf nutzte einen schnellen Konter über die rechte Seite, den Sadnek in der 69. Minute einleitete. Seine Flanke fand Pascal Hausegger, der den Ball im Fünfmeterraum über die Linie drückte und damit den erneuten Führungstreffer zum 3:2 für die Gäste markierte.

Die verbleibenden Minuten waren geprägt von intensivem Kampf um jeden Ball, wobei Launsdorf alles daransetzte, noch den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive von Ludmannsdorf hielt jedoch stand und ließ keine weiteren Treffer zu. Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das packende Spiel mit einem Endstand von 3:2 zugunsten der Gäste.

Der SV Ludmannsdorf konnte somit drei wichtige Punkte aus der Auswärtspartie mitnehmen, während der SC Launsdorf trotz einer kämpferischen Leistung ohne Zählbares blieb. Die Partie zeigte eindrucksvoll, wie spannend und unvorhersehbar der Fußball in der Unterliga Ost sein kann.

Unterliga Ost: Launsdorf : Ludmannsdorf - 2:3 (0:2)

69 Pascal Hausegger 2:3

55 Marko Mrsic 2:2

50 Marko Mrsic 1:2

35 Dominik Killar 0:2

30 Pascal Hausegger 0:1

