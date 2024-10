Grafenstein machts Feldkirchen nach: Kantersieg über Eberstein mit 6:0

Spielberichte

Der TSV Grafenstein zeigte in der 11. Runde der Unterliga Ost eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Eberstein mit einem klaren 6:0. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 5:0, was die Überlegenheit des Teams von Anfang an deutlich machte. Bernhard Walzl war der Mann des Spiels, da er mit drei Toren maßgeblich zum Sieg beitrug. Der SV Eberstein hatte trotz einiger Chancen keine Antwort auf die offensive Stärke der Gastgeber.

Grafenstein legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Der TSV Grafenstein startete das Spiel äußerst energisch und übernahm schnell die Kontrolle. In der 10. Minute war es Bernhard Walzl, der das 1:0 für Grafenstein erzielte und damit den Torreigen einleitete. Kurz darauf, in der 13. Minute, erhöhte Raffael Mario Käfer per Kopfball nach einem Freistoß von der Seite auf 2:0. Die Gastgeber ließen dem SV Eberstein kaum Raum zur Entfaltung und nutzten die Schwächen in der Defensive der Gäste gnadenlos aus.

In der 24. Minute folgte das 3:0 durch Dominic Oraze, der eine weitere Unsicherheit der Gäste ausnutzte. Bernhard Walzl setzte seinen starken Auftritt fort und erhöhte in der 31. Minute auf 4:0. Der SV Eberstein, der eigentlich mit dem neuen Trainer Obradovic hoch motiviert angetreten war, fand keine Mittel gegen die Angriffswelle von Grafenstein. Kurz vor der Halbzeit, in der 41. Minute, machte Walzl seinen Hattrick perfekt und traf zum 5:0.

TSV Grafenstein verwaltet den Vorsprung

In der zweiten Halbzeit versuchte der SV Eberstein, sich besser zu positionieren und hatte auch einige Gelegenheiten, doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. In der 53. Minute vergab Wurzer im 1 gegen 1 eine Topchance, während Grafensteins Torhüter Pachernig in der 57. Minute bei einem Freistoß von Prieger Fabs glänzend parierte. Trotz dieser Anstrengungen gelang es den Gästen nicht, den Anschluss zu finden.

In der 56. Minute besiegelte Raphael Regenfelder mit dem Treffer zum 6:0 den Endstand für Grafenstein. Trotz einer roten Karte für Manuel Rabitsch kurz vor dem Treffer, aufgrund eines Torraubs, blieb der Spielverlauf zugunsten der Heimmannschaft unverändert. Die Gäste, die in der zweiten Halbzeit einige gute Ansätze zeigten, blieben jedoch weiterhin torlos.

Mit diesem deutlichen Sieg festigt der TSV Grafenstein seine Position in der Liga, während der SV Eberstein trotz engagierter Leistung ohne Punkte nach Hause fährt. Der klare Sieg war ein wichtiger Schritt für Grafenstein, um nach der letzten Niederlage wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

