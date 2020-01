Porträt & Wordrap von und mit Sachsenburgs Torjäger Roman Gaspersic

Details Dienstag, 28. Januar 2020 11:23

Roman Gaspersic erzielte 301 Tore in 31001 Einsatzminuten aufgeteilt auf 373 Meisterschaftsspiele seit Beginn der digitalisierten Aufzeichnungen 2006/07. Da fehlt einiges, weil er bereits seit der Jahrtausendwende für Kampfmannschaften aufläuft. Er prägte fast zwei Jahrzehnte maßgeblich den Oberkärntner Fußball mit und ein Ende vom Torhunger des SV Sachsenburg-Angreifers ist noch lange nicht in Sicht….

Fotocredit: SV Sachsenburg

Fünffacher Torschützenkönig



Gaspersic begann als linker Mittelfeldspieler, sein damaliger Trainer erkannte aber rasch sein Potential als echter Torjäger und stellte ihn fortan als Mittelstürmer auf- eine Position die er bis heute innehält. In seiner langen Karriere erlangte der 35-jährige mehrfach die Torjägerkrone (3x 1. Klasse 2x Unterliga) und feierte mit seinem Stammverein Steinfeld zwei Meistertitel die ihn bis in die Kärntner Liga führten. Nachdem Steinfeld seinen Spielbetrieb einstellte kehrte er nach Sachsenburg zurück, wo er bereits 2005/05 eine Saison absolvierte. Unter Trainer Mario Frank (nun beim ASV) blühte er erneut auf („ich bin ihm sehr dankbar“) und führt mit 20 Treffern deutlich die heurigen Schützencharts an. Mit Peter Rainer bekommt er nun einen neuen Trainer den er aber gut kennt. Sachsenburg hat einen Feldherren aus dem Ort bestellt.



Sein Spielstil ist der einer Strafraumkobra. Roman steht dort wo es brennt und verwertet eiskalt. Zusätzlich verfügt er über einen guten Schuss und ist daher auch ein gefürchteter Freistoßschütze.

Die Strafraumkobra als Tausendsassa



Früher einmal waren Zweit- und Drittsportarten wesentlich üblicher als heute. Aus den Kickern wurden dann im Winter Handballer oder Teichhackler. Heute geht der Trend in Richtung Ganzjahressport, Roman Gaspersic ist da noch vom alten Schlage. Wenn es ihm die Zeit zulässt hilft er beim Tennisclub Grün/Weiss Steinfeld aus, spielt Eishockey, schnallt sich die Schier an und geht auf Bergtouren. Langweilig wird es dem gelernten Zimmermann und zweifachen Vater also nicht.

Wordrap mit Roman Gaspersic

SV Sachsenburg?

Toller Verein

Lieblingsverein im Profibetrieb?

Juventus Turin

Fußballerisches Vorbild?

Ibrahimovic & Pirlo

Dein bester Gegenspieler in der Liga?

Manuel Eder von Rapid Lienz

Lieblingssport neben Fußball?

Tennis

Bier oder Wein?

Whisky ;-)

Berge oder Meer?

Meer

Lieblingsapp am Handy?

Whats App

Lieblingsmusik?

Querbeet durch die Charts

Wenn du für einen Tag mit einem anderen das Leben tauschen könntest- wer wäre das?

David Beckham

