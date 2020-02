FAIR PLAY Bewertung Unterliga West - Hinrunde 19/20

Details Dienstag, 25. Februar 2020 06:10

Gelbe Karte wegen Kritik; roter Karton wegen eines Fouls von hinten; Gelb-Rot wegen Ball wegschießens, usw. ... Wer kennt sie nicht, die Vergehen die zu einer Verwarnung des Schiedsrichters oder gar zum Ausschluss des betroffenen Fußballers aus dem Spiel führen. Oft denkt man nicht daran wie wichtig die Disziplin bei einer Mannschaft ist, aber Teams mit vielen Sperren werden oft nicht weit nach vorne kommen. So denkt man zwangsläufig natürlich, da jeder Ausschluss und jede Sperre das eigene Team empfindlich schwächen.

Tabelle der FAIR PLAY Bewertung der Unterliga West - Herbstsaison 2019/2020:

Mannschaft Punkte Spiele Punkte/Spiel 1 Landskron 27 14 1,93 2 Lienz 30 14 2,14 3 Thal/Assli ng 34 14 2,43 4 Admira Villach 35 14 2,50 5 Greifenburg 37 14 2,64 6 Radenthein 39 14 2,79 7 Nußdorf 42 14 3,00 8 Sirnitz 43 14 3,07 9 Lind 43 14 3,07 10 Seeboden 44 14 3,14 11 Ledenitzen 44 14 3,14 12 Matrei 45 14 3,21 13 Sachsenburg 45 14 3,21 14 Hermagor 52 14 3,71

FAKTEN:

Der SC Landskron liegt in der Meisterschaft an der sechsten Stelle der Tabellen und gewann die Fair-Play Wertung recht klar. Mit dem tollen Ergebnis von nur 1,93 Fairplaypunkten pro Spiel (nur eine gel-rote Karte im gesamten Herbst und nur 24 gelbe Karten) wird Landskron auch in der Landeswertung weit vorne zu finden sein. Schlusslicht dieser Bewertung ist mit einigem Abstand der FC Hermagor, denn sie sahen in den 14 Spielen im Herbst 31 gelbe, zwei gelb/rote und zwei rein rote Karten. Insgesamt sah man in der Unterliga West im Herbst 9 rote, 20 gelb/rote und unglaubliche 450 gelbe Karten.

