Neuer Trainer - neue Mannschaft! Viele Neuigkeiten gibt es aus Sachsenburg zu vermelden

Details Freitag, 10. Juli 2020 08:23

Beim SV Blau Weiss Sachsenburg aus der Unterliga West gibt es viele Neuigkeiten zu berichten. Ein sogenanntes "Fußballurgestein" wird neuer Trainer und die Gründung eines zweiten Vereines lassen aufhorchen. Mit den "Sachsenburg Kickers" werden einige altbekannte Spieler wieder ihre Schuhe vom Nagel holen und in der 2. Klasse wieder dem Ball und dem Gefühl des Siegens nachjagen. Ein tolles Projekt, das vor allem den Fans in Sachsenburg gefallen wird.

"Atze" ist der neue Trainer der Kampfmannschaft

Mit Martin Abwerzger kommt ein sehr erfahrener Trainer nach Sachsenburg. Er ersetzt Peter Rainer, der aus zeitlichen bzw. beruflichen Gründen sein Amt niederlegte. Martin Abwerzger war zuletzt als Trainer in Seeboden tätig und nach einem kurzen Intermezzo in Rennweg kehrt er nun an die Linie zurück und soll den SV Sachsenburg wieder an die Spitze der Unterliga West heranführen. Seine erste echte Feuertaufe wird in der ersten Runde ein Auswärtsspiel in Matrei sein. Eine ganz schwierige Aufgabe, die es da zu meistern gibt. Eine Woche davor trifft man im KFV Cup auf den Landesligisten Dellach/Gail. Ein Schmankerl, dass sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte.

Foto (Sobe): Martin Abwerzger ist der neue Trainer des SV Sachsenburg!

Im Notfall auch am Platz

"Eigentlich will ich mich voll auf das Traineramt konzentrieren. Aber wenn es eng werden würde, stehe ich natürlich auch bereit, dem Verein zu helfen. Auch wenn das dann bedeutet, dass wir viele Verletzte haben. Also hoffe ich, dass dieser Notfal nie eintritt", sagt Martin Abwerzger. Über neue Spieler bzw. ein ausführliches Interview mit dem neuen Coach berichten wir dann nach Ende der Transferzeit.

Neue Mannschaft in Sachsenburg

Eine zweite, komplett eigenständige Mannschaft formierte sich in Sachsenburg und wird sich "Sachsenburg Kickers" nennen. Man geht in der 2. Klasse A an den Start und das erste Meisterschaftsspiel wird ebenso in Matrei gegen Lokomotive Matrei steigen. Viele bekannte Gesichter stehen im Kader dieser neuen Mannschaft - auch einige prominente Comebacks werden vermeldet. Einen Blick auf das gesamte Team werfen wir ebenso kurz nach Ende der Transferzeit.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten