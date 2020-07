Jede Menge Transfertätigkeit bei der SGA Sirnitz

Details Montag, 13. Juli 2020 10:23

Bei der SGA Sirnitz aus der Unterliga West kam es in den letzten Tagen zu einigen Kaderveränderungen. Die Sirnitzer lagen zum Zeitpunkt des Abbruches der letzten Saison an der achten Stelle der Tabelle, also quasi genau im Mittelfeld. Mit den Neuzugängen will man sich sicher punktuell verstärken und die Latte für die neue Saison ein Stück höher stellen.

Heimkehrer und Neulinge

Neuzugänge:

Gwenger Gregor "Unser „Seki“ kehrt nach zwei Jahren von Feldkirchen wieder heim und wird unserer Abwehr mehr Stabilität verleihen", freut man sich in Sirnitz.

Büchner Niklas - Er zog vor kurzem von Deutschland nach Kärnten und fand den Weg zur SGA. Früherer Klub: VFL Osnabrück. Horvat Gregor - "Er kommt aus Glanegg und wird uns zwischen den Pfosten verstärken."

Kooperationen: Moser Michael - mit Weitensfeld

Pechmann Marco - mit Weitensfeld

Peternell Andre - mit Weitensfeld Foto (Sobe): Gregor Gwenger kehrt aus Feldkirchen zur SGA Sirnitz zurück! Abgänge: Friedl Lukas - Wechsel zu SV TIBA AUSTRIA Dobl

Zarre Elias - Leihe nach Weitensfeld

Fresenberger Patrick - Wechsel zu St. Urban

