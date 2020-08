Bestätigter Coronafall! Spiele der WSG Radenthein mussten abgesagt werden!

Details Samstag, 22. August 2020 10:36

Nachdem es bereits in der 1. Klasse C und in der Unterliga Ost Covid-19 bedingte Absagen gab, hat es nun auch die erste Mannschaft in Oberkärnten erwischt. Wie die WSG Radenthein bekannt gab, gibt es einen bestätigten Infektionsfall und die Spiele der WSG Radenthein mussten sowohl in der Unterliga West-Meisterschaft als auch in der Challengemeisterschaft abgesagt werden. Wir wünschen dem betroffenen Spieler alles erdenklich Gute und hoffen, dass es zu keinen weiteren Ansteckungen kam.

Aussendung der WSG Radenthein

"Aufgrund der neuen Covid-19-Sonderregelung des Kärntner Fußballverband - KFV sind die Spiele der Kampfmannschaft und der Challenge-Mannschaft dieses Wochenende abgesagt worden. Es handelt sich dabei leider um einen bestätigten Coronafall in der Mannschaft. Aufgrund des Trainings gelten die restlichen Spieler und Trainer als Kontaktpersonen Kategorie 1&2, weshalb sich der Großteil der Mannschaft nun in Quarantäne befindet. Wir hoffen, dass es bereits nächste Woche wieder wie gewohnt weiterlaufen wird!"

Nachtragstermine für die abgesagten Spiele werden noch bekannt gegeben.

