Villacher SV vs. WSG Radenthein - ein Derby mit großer Vergangenheit!

Am Freitag, den 13. August um 17.45 Uhr steht das große Derby der Unterliga West zwischen dem Villacher SV und der WSG Radenthein auf dem Programm. Ein Schmankerl , dass sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte, denn beide Mannschaften erlebten in der Vergangenheit große gemeinsame Momente, die es auch diesmal vielleicht andeutig wieder geben wird.

Tausende Zuschauer und oberste Spielklasse

Es gab in den 50er, 60er und 70er Jahren viele große Derbys vor vielen tausend Zuschauern. In der Regionalliga, Anfang der 70er Jahre, kreuzten die beiden Mannschaften oft die Klingen und sorgten vor prächtigen Kulissen für ein Hoch in Oberkärntens Fußball. 1973 gab es dann die Spielgemeinschaft WSG Radenthein/VSV, die in der höchsten österreichischen Liga, der damaligen Nationalliga, mitspielte und nur durch die folgende Reform der obersten Spielklasse wieder absteigen musste.

1972 in der Regionalliga Mitte gewann die WSG im letzten Derby in Villach vor 2000 (!!) Zuschauern 4:1 ( v. li.): Ortner-jubelnd, Sternig-leicht verdeckt, Matschy am Boden und Nuske.

Foto: WSG Radenthein

Legendentreffen

Viele VSV- und WSG-Legenden haben sich für dieses Spiel angesagt ( Sternig Herbert, Neuwirth Hans, Bacher Fritz, Ortner Charly, Koubek Sepp, Seiser Harald, Rath Walter, Autz Karl, Reitbauer Werner, Sikic Boris, Maitz Peter, Innerwinkler Werner usw.). Die Favoritenrolle wird diesmal wohl beim VSV liegen. Die bisher gezeigten Leistungen und der Heimvorteil sprechen dafür. Ein Derby hat aber bekanntlich immer eigene Gesetze, also wird es bestimmt spannend werden und möglicherweise entscheidet einfach nur die bessere Tagesverfassung.

Mannschaftsbild Spielgemeinschaft WSG Radenthein/VSV aus dem Jahr 1973/74. Foto: WSG Radenthein

Villacher SV - WSG Radenthein

Freitag, 13. August um 17.45 Uhr

Stadion Lind, Schiedsrichter: Edin Avdic



