7:7 - in Sachsenburg blieb im Herbst (fast) kein Stein auf dem anderen

Details Dienstag, 08. März 2022 06:53

Der SV Sachsenburg überwintert an der an sich guten fünften Stelle der Tabelle der Unterliga West. Trotzdem gab es bei der Elf von Trainer Martin Abwerzger einen großen Kaderumbruch und man wird sehen, wie dieser im Frühjahr verkraftbar ist. Die Stimmung im Team ist aber gut und so will man sich mit toller Kameradschaft und fleißigem Training weiterentwickeln, und wer weiß, vielleicht werden die Sachsenburger sogar noch die große unbekannte Komponente im Kampf um den Titel. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Team mit einem tollen Lauf im Frühjahr sieben Punkte Rückstand aufholt.

Winter im Zeichen des Kaderumbruchs

"Der Kader wurde stark umgebaut. Es verließen sieben Spieler den Verein, im Gegenzug konnten ebenso sieben Neuzugänge präsentiert werden", erklärt Martin Abwerzger, der Trainer des SV Sachsenburg und ergänzt: "Der Herbst lief für uns äußerst zufriedenstellend. Wir sind sehr gut in die neue Saison gestartet und konnten tolle Leistungen zeigen, was für viele sicherlich sehr überraschend war und uns nur die Wenigsten zugetraut haben. Wir konnten uns bis zum Schluss in der Spitzengruppe halten. Die hochkarätigen Abgänge (Toptorjäger Gaspersic, Peric, Zatkovic und Mandir) konnten wir durch Geschlossenheit, Kameradschaft und unseren gezielten Verstärkungen mehr als nur kompensieren."

Foto (Sobe): In Sachsenburg freut man sich wieder auf volle Ränge bei den Heimspielen

Tolle Erfolge, tolle Stimmung

"Das 2:2 nach 0:2 Rückstand beim VSV und unsere Heimspiele - 5 Siege und 2 Unentschieden - waren natürlich die Highlights der abgelaufenen Saison. Die Stimmung ist im Verein und in der Mannschaft aufgrund des super Herbstes natürlich sehr gut", freut sich der Trainer.

7:7 Transfers:

Abgänge:

Sperl(Bad Kleinkirchheim)

Arrich(Karrierepause)

Habunek

Kovacic

Karajbic

Zugänge:

Kucher (Lurnfeld)

Mijatovic (Golling)

Schumi (Sachsenburg Kickers)

Pene (Loipersdorf)

Zagorec (Slowenien)

"Die Abgänge konnten sowohl anzahlmäßig, positionsgetreu als auch mindestens qualitativ gleichwertig nachbesetzt werden. Leider wird uns Ermin Softic nach seinem Kreuzbandriss erst im Sommer wieder zur Verfügung stehen", erklärt Abwerzger

Oben halten

"Unser Ziel für das Frühjahr wird sein, dass wir uns in der ersten Tabellenhälfte halten. Aus heutiger Sicht spricht für uns nichts gegen einen geregelten Meisterschaftsablauf. Ich denke, dass Radenthein Meister wird. Sie hatten einen schwierigen Herbst und sind trotzdem nur wenige Punkte hinter dem Herbstmeister aus Landskron", schließt Martin Abwerzger ab.