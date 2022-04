Ab heute beim Autohaus Sellner zu bestaunen: Der neue Škoda Karoq

Details Freitag, 29. April 2022 07:08

Der neue Škoda Karoq setzt in punkto Styling und Innovation neue Impulse und ist ab heute zu bestaunen bzw. auch probezufahren. Unser Mobiltätspartner, das Autohaus Sellner in Lendorf, ist bereit, um ihnen die neue Linie des so erfolgreichen Karoq zu präsentieren und zu erklären. Kommen Sie vorbei und machen Sie eine Probefahrt. Ein Termin, um Wartezeiten zu verhindern, kann unter der Tel.nr.: 04762/2852 vereinbart werden.

EFFIZIENTES DESIGN

Vier Jahre nach Markteinführung wird nun aus dem ŠKODA KAROQ erneut ein Vorreiter für die kommenden Jahre. Die Designsprache von ŠKODA verwandelt die Karosserie in ein optisches Meisterwerk und arbeitet behutsam die Elemente heraus, die dem Modell einen zeitgemäßen Look verleihen. Der nun hexagonale ŠKODA Grill wird erstmals im ŠKODA KAROQ von schmalen LED-Scheinwerfern flankiert. Dazu gesellen sich ein neuer, längerer Heckspoiler, eine Frontschürze mit Air Curtains, aerodynamisch optimierte Tankverkleidungen am Unterboden sowie neue aerodynamisch optimierte Leichtmetallräder mit einem Durchmesser von 17, 18 oder 19 Zoll. Wie immer bei ŠKODA sind die äußeren Veränderungen nicht bloß Show. Sie tragen dazu bei, den Luftwiderstandsbeiwert um mehr als neun Prozent auf jetzt 0,30 cw zu senken. Damit wird der ŠKODA KAROQ zu einem der windschlüpfrigsten Fahrzeuge in seinem Segment. Und je weniger Widerstand erzeugt wird, desto sparsamer fährt es sich.

AUSGEKLÜGELTE SPARSAMKEIT

Apropos sparsam: Der ŠKODA KAROQ ist mit fünf unterschiedlichen modernen und effizienten Motoren der EVO-Generation erhältlich. Die Aggregate decken eine Leistungsspanne von 81 kW (110 PS) bis 140 kW (190 PS) ab. Besonders beeindruckend geht es im Inneren der Motoren zu. Die drei TSI-Benziner arbeiten mit Einspritzdrücken von bis zu 320 bar, das erzeugt einen ultrafeinen Nebel aus Luft und Kraftstoff, der für die perfekte Verbrennung sorgt. Bei den Dieselmotoren liegen die Stickoxid-Emissionen ebenfalls durch fortschrittliche Technik deutlich unterhalb der Normvorgaben. Möglich macht das ein Nachbehandlungsverfahren der Abgase mit Namen "Twindosing". Dabei wird Harnstoff eingespritzt, wodurch ein Großteil der Stickoxide in harmlosen Stickstoff und Wasser umgewandelt wird.

Ausgeklügelte Technik ist das eine, Komfort und Wohlfühlambiente für alle Passagiere das andere. Im neuen ŠKODA KAROQ werden diese Attribute obendrein mit attraktiven Designs und neuen Materialien gepaart. Der Innenraum ist dank neu gestalteter Dekorleisten, Sitzbezügen und neuen Komfortfeatures spürbar moderner. Und aufgrund des neuen Interieurs auch richtig ökologisch. Das Eco-Interieur legt nämlich besonderen Wert auf Nachhaltigkeit: Mit veganen, teilweise recycelten und wiederverwertbaren Materialien zeigt ŠKODA, dass Qualität und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Die Sitzbezüge nutzen das Material von entsorgten PET-Flaschen und veganen, lederähnlichen Materialien. Die Dekorleisten in den Türverkleidungen ergänzen die erweiterte LED-Ambientebeleuchtung. Sie illuminiert den Fußraum in Weiß sowie die vorderen und jetzt auch hinteren Türverkleidungen in zehn wählbaren Farben. Dieses Feature ist im LED-Matrix Licht-Paket inklusive.

