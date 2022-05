Auf zum Spittaler Autosalon am Samstag, den 14. Mai ab 9 Uhr! Erstmals in Kärnten zu bestaunen: Der brandneue Škoda Enyaq Coupe RS!

Details Donnerstag, 12. Mai 2022 08:01

Am Samstag, den 14. Mai ab 9 Uhr findet der 28. Spittaler Autosalon statt. Mit dabei ist unser Oberkärntner Mobiltätspartner Autohaus Škoda Sellner, der an diesem Tag ein ganz besonderes Fahrzeug erstmals präsentieren wird. Besuchen Sie den Autosalon, kommen Sie zum Stand des Authauses Sellner und machen Sie einen Blick in die Zukunft.

Sportliche Elektromobilität vom Feinsten

Der neue Škoda Enyaq Coupe zählt wohl zu den spektakulärsten E-Fahrzeugen, die zur Zeit auf den Markt kommen. Zeitlose Eleganz, gepaart mit neuer, absolut faszinierender Technologie machen dieses Kraftbündel zu einem echten Hingucker. Kommen Sie zum Spittaler Autosalon und machen Sie mit uns einen Blick in die nahe Zukunft.

Erstmals zu sehen

Der Enyaq Coupe kommt erst in einigen Wochen auf den Markt. Trotzdem hat das Team rund um Autohaus Sellner-Geschäftsführer Roland Willegger es geschafft, dieses einzigartige Fahrzeug schon an diesem Wochenende zu präsentieren. Natürlich sind auch viele andere Fahrzeuge der Škoda Familie zu besichtigen.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Fotos und Kontakt: Autohaus Sellner

Freßnitz 1, 9811 Lendorf

Tel.: 04762/2852

Tel.: 04762/2852

Mail: