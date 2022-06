Jetzt anmelden! Der SV Greifenburg lädt zum großen Kleinfeldturnier am Samstag, den 25. Juni ein!

Details Dienstag, 14. Juni 2022 18:37

Am 25. Juni (ab 10 Uhr) veranstaltet der SV Greifenburg ein Kleinfeldturnier am Sportplatz der MS Greifenburg. Nicht nur für die Sieger winken dabei Preise, auch die „Sieger der Herzen“ (Mannschaft des Turniers, Tormann des Turniers und Tor des Turniers) können dabei etwas gewinnen. Prämiert werden diese durch eine eigene Jury. Es warten zwei Tickets von Sturm Graz (Bundesliga/International), 2x 2 Karten von Rapid Wien und eine Gösser-Bier-Party auf die glücklichen Gewinner.

Jetzt anmelden!

Anmelden könnt ihr euch:

- beim Sektionsleiter Gerald Waltl (Tel.: 0664 8100113) oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

- in der Trafik in Greifenburg

- bei der Auslosung

Die Auslosung findet am 18. Juni um 19 Uhr am Sportplatz in Greifenburg statt.

Anmeldeformular: https://www.sv-greifenburg.at/media/7747.pdf

Wir freuen uns!