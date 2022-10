Trainerwechsel beim SV Greifenburg!

Details Mittwoch, 05. Oktober 2022 08:20

"Der SV Greifenburg und Trainer Marc Angelo Mareschi beenden nach 2 ½ Jahren ihre Zusammenarbeit. Der Verein und der Trainer haben sich, nach einem verkorkstem Saisonstart mit nur einem Sieg aus zehn Spielen, gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen." Vorübergehend wird Marcel Pirker das Training leiten und versuchen, mit seiner Mannschaft aus der kleinen Krise zu finden.

Höhen und Tiefen

Marc Angelo Mareschi war von Januar 2020 bis Ende September 2022 der Trainer des SV Greifenburg und erlebte mit dem Verein Höhen und Tiefen. Marc scheute sich nicht, in einer sehr schwierigen Phase den Trainerposten zu übernehmen und schaffte es das Team wieder im Mittelfeld der Tabelle zu stabilisieren. Der Vorstand und die Spieler des SV Greifenburg möchten sich auf diesem Wege bei Marc für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit bedanken und wüschen ihm alles Gute für die Zukunft.

Foto (SV Greifenburg): Marcel Pirker übernimmt das Traineramt interimsmäßig

Goalgetter übernimmt interimsmäßig

Neuer Interimstrainings- und Übungsleiter wird der ehemalige Kapitän und Goalgetter des SV Greifenburg – Marcel Pirker. Marcel Pirker ist seit seiner Kindheit ein Teil des SV Greifenburg und war in seiner aktiven Karriere ein wichtiger Bestandteil der größten Erfolge des Vereins. Pirker wird beim Heimspiel des SV Greifenburg, am Samstag gegen Nußdorf/Debant, das erste Mal in dieser Position für seinen Verein im Einsatz sein."