Rapid Lienz will mehr Konsequenz in der Offensive im Frühling beweisen

Details Montag, 06. Februar 2023 19:51

Mit der Ambition, einen Platz in den Top 5 zu erreichen, ging der SV Rapid Lienz in die diesjährige Saison der Unterliga West. Diesem Ziel ist das Team aus Osttirol auch nahe, nach der Hinrunde steht man nämlich auf dem soliden vierten Platz. Nach einem geglückten Start können sich die Osttiroler über 29 Punkte freuen und auch im Frühjahr soll die Punktejagd weitergehen.

Viele Komponenten ausschlaggebend für Platzierung

Der SV Rapid Lienz startete gut in diese Saison und konnte von Beginn an munter punkten. Ausschlaggebend für diese Siegesserie ist sicher die Defensive: mit nur 15 Gegentoren hält man den Bestwert der Liga. „Doch die solide Platzierung ist sicher auch der guten Weiterentwicklung der Mannschaft und der tollen Trainingsbeteiligung geschuldet“, erwähnt der Coach der Lienzer, Günter Tabernig, stolz.

Verbesserungspotential in der Offensive & Spielertransfers

Einziges Manko der Osttiroler bleibt nach wie vor die Offensive. „Zwar haben wir sehr gutes Personal vorne drinnen, jedoch hat uns die nötige Konsequenz noch oft gefehlt“, betont Tabernig. „Das wollen wir in Hinblick auf das Frühjahr verbessern und ich bin überzeugt davon, dass es gelingen wird“, fügt er noch hinzu. Trotzdem zeigt sich der Coach sehr zufrieden über seine Mannschaft, die mit ein paar Spielern noch ergänzt werden soll: Zum einen schließt sich den Osttirolern ein junger Stürmer, Oliver Gomig, an, zum anderen wird aber auch die Defensive mit Neuzugang Nebojsa Markovic vom SK Kirbach verstärkt. „Verlassen wird uns Benjamin Cosic. Er wechselt nach Matrei“, erwähnt der Spielleiter in diesem Zuge noch.

Straffes Programm soll im Frühling Früchte bringen

Bis es Mitte März mit dem Ligabetrieb wieder weitergeht, müssen noch einige Wochen vergehen. Diese will Rapid Lienz mit effektivem Training am Kunstrasen, sowie insgesamt acht Freundschaftsspielen überbrücken. In diesen Matches soll, wenn es nach Trainer Tabernig geht, viel durchprobiert werden. „Damit die Spieler variabel einsetzbar sind, werden wir in den Testspielen viel versuchen und rotieren. Unser Tabellenplatz erlaubt uns das.“ Dieser soll in der Rückrunde auch gehalten werden, denn die Zielvorgabe einer Top-5-Platzierung, die am Anfang der Saison gesetzt wurde, bleibt für den SV Rapid Lienz aufrecht. „Wenn wir die stabile Defensive beibehalten und in der Offensive unsere Chancen in mehr Treffer ummünzen können, steht dieser Ambition nichts im Weg. Das wäre ein guter Erfolg für die junge Truppe“. ergänzt Tabernig abschließend.

Das erste Match steht für Rapid Lienz am 18. März an. Dort muss man sich auswärts dem FC Nußdorf/Debant stellen.

