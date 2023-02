Auf zur Soccer Beats Party und dem Preiswatten des SV Greifenburg

Details Dienstag, 28. Februar 2023 07:02

Am 04. März veranstaltet der SV Greifenburg die 6. Auflage der "Soccer Beats Party". Mit Beginn um 20 Uhr im Kultursaal in Greifenburg startet man mit den Dropchainers in die Partynacht. das absolute Highlight wird aber DJ Robin mit seinem absoluten MEGAHIT - LAYLA live on stage im Kultursaal Greifenburg sein. Sei dabei und starte mit dem SVG feiernd in die Frühjahrssaison 2023.

Sicher Dir jetzt das Party-Highlight des Jahres

Vorverkauf-Karten bei:

- allen Spielern der KM & Funktionären des SVG

- Pub Greifenburg

- Trafik Greifenburg

- Cafe Maut Greifenburg

- alle Bankstellen der Raika Oberdrautal-Weißensee

Let´s get the party started!

Preiswatten mit tollen Preisen - jetzt schnell anmelden

Weiterer Termin: Fr. 03. März: Preiswatten des SVG mit Beginn 19:00 Uhr

Viele tolle Sach- und Geldpreise warten auf die glücklichen Gewinner.

Anmeldung & Info: 0676 / 3172383

