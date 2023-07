Thal/Assling: Junges Team soll Schwung in die neue Saison mitnehmen

Details Donnerstag, 06. Juli 2023 11:56

Der Fußball in Osttirol boomt zurzeit. Wenn man sich die Zuschauerzahlen der Osttiroler Teams in der Unterliga West ansieht, bemerkt man ganz klar das Hoch, das dort derzeit stattfindet. Der URC Thal/Assling ist einer dieser Vereine, der diesen Boom in der letzten Saison miterlebte und durch deren sportlichen Leistungen inklusive der Unterstützung der vielen Fans den fünften Platz in der Klasse belegte.

Zufriedenheit herrscht im Lager der Osttiroler

Mit 50 Punkten aus 28 Spielen in der vergangenen Spielzeit kann der URC Thal/Assling vollends zufrieden sein. Dies bestätigt auch der Sektionsleiter des Teams aus dem Pustertal, Michael Jungmann: „Aufgrund von drei Abgängen von Stammspielern war die Erwartungshaltung an das junge Team nicht sehr hoch. Die Mannschaft hat sich aber gut bewiesen und sich den fünften Platz erspielt, worüber wir sehr zufrieden sind.“ Die kommende Saison soll nun an die Leistungen in der vergangenen anknüpfen. Wieder ein Platz unter den Top 6 soll das Ziel sein. „Natürlich ist das schwer zu prognostizieren, im Fußball kann alles passieren. Wir sind aber auf einem guten Weg und wollen unsere Reise so weiter fortsetzen.“, merkt der Sektionsleiter an.

Junges Team gepaart mit Führungsspielern soll Erfolg einbringen

Auf den Transfermarkt hat sich bei den Osttirolern auch ein wenig getan. Matteo Rainer, der vorher bei Oberlienz gespielt hat, wird künftig seine Matches in Thal bestreiten. Auch Maximilian Ortner wechselt von einem Osttrioler Kontrahenten zu den Pustertalern. Von der SPG Oberes Mölltal wurde zusätzlich noch mit Marco Stranner ein Torhüter geholt. Abgänge hat der Verein, bis auf einen Kooperationsspieler, keine zu verzeichnen. Jungmann ist mit dem Kader zufrieden: „Bis auf zwei sehr gut integrierten Legionären und zwei 27-jährigen ist der Rest der Mannschaft unter 24 Jahren. Wir wollen weiterhin auf viele junge Spieler, gepaart mit ein paar Führungsspielern setzen. Weil auch so viele junge und talentierte Spieler nachkommen, schicken wir auch eine B-Mannschaft in der 2. Klasse A ins Rennen.“

Bald geht’s wieder los

Ende Juli startet die Unterliga West dann in die Saison 2023/24. Der URC Thal/Assling hat gleich im ersten Spiel eine Bewährungsprobe abzulegen, wenn es gegen den SV Dellach/Gail auswärts um die ersten drei Punkte geht. Zuvor trifft man noch eine Woche davor im KFV-Cup auf die SPG Oberes Mölltal auswärts in Rangersdorf.

