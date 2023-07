Vieles neu beim Sportverein „MB-Bauträger / Job Impuls ASKÖ Wölfnitz“

Details Freitag, 28. Juli 2023 18:04

Am kommenden Wochenende startet die neue Saison und der ASKÖ Wölfnitz ist mit seiner neuformierten Kampfmannschaft gewappnet, die Spielsaison erfolgreich zu gestalten.Es konnten mit den Firmen MB-Bauträger und Job-Impuls zwei neue Hauptsponsoren gefunden werden, die auch die neuen Namensgeber des Fußballvereines sind. Deren Geschäftsführer Mirsad Badic ist ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer, der die sportliche Entwicklung des Vereines mitunterstützen möchte.Der bisherige Hauptsponsor Fidas Klagenfurt Steuerberatung bleibt weiterhin an Bord und wird den ASKÖ Wölfnitz als Namensgeber der FIDAS-Arena unterstützen.

Michael Rutnig ist sportlicher Koordinator

Der im Winter zurückgekehrte sportliche Koordinator Michael Rutnig wird zukünftig als sportlicher Leiter die Weiterentwicklung der jungen Spieler sowie der Kampfmannschaft forcieren als auch das Scouting von talentierten und engagierten jungen Spielern aus der Umgebung verfolgen. Der Nachwuchs wird weiterhin vom engagierten NW-Leiter Armin Hausharter geführt, der mit jungen und erfahrenen Trainern die Kinder des Vereines an die neuen Aufgaben und Herausforderungen heranführen wird. Der ASKÖ Wölfnitz stellt für diese Saison die Nachwuchsteams von der U 6 bis U 17, letzte wird auf den Sprung zum Erwachsenenfußball vorbereitet.

Neu eingeteilt in der Unterliga West

Neu ist auch die Gruppeneinteilung der Kampfmannschaft des ASKÖ Wölfnitz. Nach vielen Jahren Zugehörigkeit in der Unterliga OST muss nun der Verein für eine Saison zu den teilnehmenden Mannschaften der Unterliga West reisen. Die zusätzlich anfallenden Mehrkosten an Fahrtspesen werden aufgrund einer Solidaritätsregelung von den Unterligavereinen mitgetragen.Der Verein freut sich auf die neue Meisterschaft in der Unterliga WEST, auf neue Mannschaften und auf neue Sportplätze, auf denen der ASKÖ Wölfnitz noch nie spielte. Die Auswärtsfahrten nach Osttirol und ins Gailtal werden gemeinsam mit der Fangruppe mit dem Autobus absolviert.

Top-5 Platz als Ziel

Sportlich hat sich der ASKÖ Wölfnitz auf die neue Meisterschaft gut vorbereitet. Trainer Michael Geyer peilt einen Top-5-Platz mit seiner jungen schlagkräftigen Truppe an. Mit Eric Mainhard, Florian Rutnig, Clemens Perthold, Lukas Wolf, Manuel Drljepan, Lukas Hausott, Nicolaos Legat, Nemanja Veselinovic sowie den zwei slowenischen Spielern Zan Poglajen und Ajaz Tot konnten junge talentierte Spieler verpflichtet werden. Auch aus dem eigenen Nachwuchs wurden 8 junge Spieler aus der U 17 in den Kader aufgenommen. Präsident Gerhard Engl und Robert Levovnik möchten sich aber auch im Namen des Vorstandes bei den abwandernden Spielern für deren Einsatz und Engagement für den ASKÖ Wölfnitz herzlichst bedanken.Da aufgrund der Teilnahme an der Meisterschaft Unterliga WEST viele Derbys wegfallen, wünscht sich der Verein, dass doch die Sportfans auch die Spiele gegen die neuen Mannschaften aus der WEST ansehen kommen, um so den Verein für das kommende Jahr weiterhin stimmungsvoll zu unterstützen.

