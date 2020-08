Magere Fußballkost in Sachsenburg - Lucky Punch der Admira

Details Samstag, 08. August 2020 22:59

Am Samstag traf der SV Sachsenburg in der Unterliga West auf den ESV Admira Villach. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen, wurden von den beiden Kontrahenten aber mit magerer Fußballkost abgefertigt. Am Ende gingen die Gäste als sehr glücklicher Sieger vom Platz.

Taktisches Geplänkel

In den ersten 30 Minuten gibt es für beide Seiten nichts zu jubeln, keinem der beiden Teams gelingt ein Treffer. Sachsenburg steht tief und die Admira findet keinen Weg, um wirklich durch diese Defensivwand durchzukommen. Der Unparteiische zeigt früh, dass er die Karten heute mit sich führt. In weiterer Folge ahndet der Unparteiische ein Vergehen konsequent und bestraft nach 37 Minuten Raimund Valtiner mit Gelb. In der 45. Minute pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Lucky Punch in Minute 94

Auch in der zweiten Halnbzeit warten die Zuschauer vergeblich auf Höhepunkte, denn mehr als ein, zwei Halbchancen sind auf beiden Seiten nicht dabei. Daniel Brandauer zeigt dann aber nach 94 Minuten keine Nerven und stellt nach toller Vorarbeit von Josip Pejic auf 0:1. Ein später Treffer in einem Spiel, dass keinen Sieger verdient hätte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt drei Mal zur gelben Karte (Manuel Dullnig 56.; Anton Peric 68.; Pasqual Eder 68.) Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und Admira Villach darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.



Christian Rauter, Trainer der Admira Villach: "Das war ehrlich gesagt eine sehr bescheidene Partie von beiden Seiten. Sachsenburg war sehr defensiv eingestellt und wir fanden keinen Weg, um die Abwehr von ihnen in Verlegenheit zu bringen. Das Siegestor war wieder einmal der individuellen Klasse von Daniel Brandauer zu verdanken."





Die Besten: Keiner bzw. Brandauer

