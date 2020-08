Größerer Wille entscheidet - Hermagor gewinnt gegen Radenthein glatt mit 3:0

Details Montag, 10. August 2020 06:32

In der 2. Runde der Unterliga West duellierten sich der Tabellenzwölfte FC EP Schuller Hermagor und der Tabellenfünfte WSG VAO Radenthein. In der letzten Runde verlor Hermagor mit 3:6 gegen ESV Admira Villachund hoffte daher auf dne ersten Punktegewinn. Der gelang dann mit einem starken 3:0-Heimsieg auch.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Keine Tore in Halbzeit 1

In Halbzeit 1 trifft keine der beiden Mannschaften ins Tor und so steht es nach 45 Minuten noch 0:0. Beide Mannschaften kommen zu zwei, drei Chancen, doch Tore gibt es noch keine. In weiterer Folge wird die Partie ruppiger. In der 21. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Patrick Markus Unterlerchner Gelb. In der 22. Minute bekommt Matteo Zauner auch die gelbe Karte. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Foto: Sobe

Hermagor setzt sich durch

Philipp Kofler bewahrt in der 53. Minute kühlen Kopf und kann zum 1:0 einschieben. Er verwertet einen etwas strittigen Strafstoß sicher. In der 62. Minute bewahrt Philipp Kofler mit dem zweiten Treffer zum 2:0 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Nch einem etwas glücklichen Ballgewinn in der eigenen Hälfte trifft er nach einem Pressball per Abstauber mit em Kopf. Nachfolgend trifft Dino Matoruga in der 77. Minute mit einem Schuss ins lange Eck zum 3:0 für Hermagor und lässt die Zuschauer jubeln. Klar, dass damit auch die Vorentschedung gefallen ist. In der 91. Minute zückt der Referee die gelb-rote Karte, stellt den Radentheiner Patrick Unterlerchner und sorgte mit diesem Ausschluss für erhitzte Gemüter auf der Bank. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht Hermagor als Sieger vom grünen Rasen und besiegt die WSG Radenthein mit 3:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen Greifenburg beweisen, die WSG Radenthein trifft auf den SV Sachsenburg und hofft auf einen Sieg. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt fünf Mal zur gelben Karte (Admir Dzombic 52.; Manfred Duller 52.; Martin Tschernuth 63.; Frank Huebl 69.; Roman Trattler 80.)





Florian Oberrisser, Trainer FC Hermagor: "Wir haben für den Sieg mehr gegeben und wollten ihn auch mehr als Radenthein. Das war schlussendlich der Unterschied. Ein Pauschallob für dieses Willensleistung an die ganze Mannschaft."



Bernhard Rekelj, Trainer Radenthein: "In der ersten Halbzeit hielten wir gut mit, kamen auch zu zwei guten Chancen. Der fragwürdige Elfer und das blöde zweite Gegentor zwangen uns dann aufzumachen. Nach dem 0:3 war die Sache dann ledier erledigt."



Die Besten: Hübl, Zauner, Kofler bzw. Keiner





S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten