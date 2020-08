Kein Sieger im Derby zwischen Greifenburg und Hermagor

Details Sonntag, 16. August 2020 18:57

Am Samstag traf in der 3. Runde der Unterliga West der Tabellenvierte SV Raika Greifenburg vor heimischem Publikum auf den Tabellensechsten FC EP Schuller Hermagor. Greifenburg gewann in Runde 2 mit 2:0 gegen SV Union Lind, während Hermagor 3:0 gegen die WSG VAO Radenthein gewann. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte FC EP Schuller Hermagor mit 3:2 das bessere Ende für sich. Diesmal gab es ein gerechtes Unentschieden im „Bezirksderby“, bei dem die knapp 300 Zuseher einer sehr attraktiven Unterligapartie voll auf ihre Kosten kamen.

Gutes Offensivspiel

Beide Teams starteten sehr gut in das Spiel und spielten offensiv nach vorne. Nach mehreren Chancen auf beiden Seiten vergab der SVG in der 14 Minute - bei einem Konter über Wernisch und Pirker - die erste Großchance, indem Wuggenig den Abpraller knapp neben das leere Tore setzte. Nur ein paar Minuten später nutzte Igor Kondic einen Fehler des FCH in der Vorwärtsbewegung und erzielte, nach einem Sololauf das 1:0 für die Hausherren. Die starke Offensive des FCH reagierte aber sofort. Nur 2 Minuten später platzierte Anton Ereiz einen Traumfreistoss zum Ausgleich in den Maschen. Direkt im Anschluss wurde dem FCH ein wahrscheinlich regulärer Treffer – wegen knappem Abseits – aberkannt. In dieser Phase kam auch der SVG, vor allem über Kondic zu einigen guten Chancen. Leider war es Kondic, der sich dann im Angriff in der Defensive des FCH festlief und so einen perfekt gespielten Konter und zugleich den Führungstreffer durch Palamar für die Gäste ermöglichte– zwei schnelle Pässe durch das Mittelfeld und Kevin Linder im Tor war chancenlos.

Gerechte Punkteteilung

Die zweite Hälfte bot den Zusehern wieder 45 Minuten voller Offensivpower auf beiden Seiten. Vor allem der sehr starke Kofler wurde immer wieder für uns gefährlich. So war es schon in der 51 Minute Kofler, der einen „Strich“ aus über 20 Metern an die Querlatte setzte. Im Gegenzug konnte sich Mikulan auf der linken Seite gegen 2 Gegenspieler behaupten. Sein Querpass fand den freistehenden Pirker, der leider knapp das Gehäuse des FCH verfehlte. Greifenburg blieb weiter am Drücker und so konnte der Schlussmann des FCH in der 61 Minute einen brandgefährlichen Kondic-Freistoss gerade noch zur Ecke klären. Nur eine Minute später knallte ein Weitschuss des FCH wieder an das Aluminium. Ein Weckruf für unseren Goalgetter Marcel Pirker. Mehrere erfolgreiche Aktionen von Marcel leiteten schließlich für uns den Ausgleich ein. Eine Pirker-Mikulan-Komibation über die linke Seite strich nur Millimeter neben das Tor der Gäste. In der folgenden Aktion tanzt Marcel im Strafraum 2 Gegenspieler aus und scheitert nur am Tormann Corej. In der 76 Spielminute war es aber dann soweit. Pirker behauptet sich wieder und spielt einen perfekten „Lochpass“ auf den durchstartenden Schönegger, der im Strafraum nur noch mit einem Foul gestoppt werden kann. Den anschließenden Strafstoß verwandelt Pirker souverän zum 2:2 Ausgleich. Postwendend setzte Kofler einen Weitschuss nur knapp unter die Latte. Kevin Linder, der zuvor einen anderen Weitschuss von Kofler parierte, war wieder zur Stelle und lenkte den Ball mit einer starken Parade über das Tor. Den Schlusspunkt setzte dann nochmal der SVG. Die Abschlüsse von Pirker und Schönegger in den Schlussminuten waren dann leider zu unplatziert und so endet die ausgeglichene Partie mit einem gerechten Unentschieden.



Fazit aus Sicht des SV Greifenburg: "Wieder eine starke Mannschaftsleistung einer jungen und ambitionierten SVG-Elf, die langsam aber sicher zu einem starken Kollektiv wächst."

