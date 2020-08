Ausgeglichene Partie - Lind und Hermagor teilen sich die Punkte

Details Montag, 24. August 2020 08:09

Am Sonntag traf in der 4. Runde der Unterliga West der Tabellenzwölfte SV Union Lind vor heimischem Publikum auf den Tabellenachten FC EP Schuller Hermagor. Lind gewann in Runde 3 mit 3:2 gegen SV Seeboden, während FC EP Schuller Hermagor 2:2 gegen SV Greifenburg remisierte. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Hermagor mit 3:0 das bessere Ende für sich.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Lukas Gritschacher bringt Lind früh in Front

Nach dem Anpfiff ist das Team von SV Union Lind sofort hellwach und nimmt das Heft in die Hand. Lukas Gritschacher bewahrt in der 6. Minute kühlen Kopf und kann zum 1:0 einschieben. Nach perfekter Vorarbeit von Peter Stojanovic schließt Gritschacher ab. In der Folge muss der Schiedsrichter innerhalb kurzer Zeit mehrmals in die Brusttasche greifen. Nachfolgend sieht Sebastian Meissnitzer in der 34. Minute den gelben Karton. Der Schiedsrichter zeigt Alexander Preissl in der 43. Minute ebenfalls die gelbe Karte. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Das gibt es nicht!!! Wunderbarer Stanglpass von Gritschacher, aber Ebner E. schießt den Ball aus 3 Metern 2 Meter übers Tor. Taimon, Ticker-Reporter

Gerechte Punkteteilung

Hermagors Goalgetter Philipp Kofler lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 74 zum 1:1. In weiterer Folge kommen beide Mannschaften noch zu tollen Einschussmöglichkeiten, doch der Siegestreffer fällt nicht. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und schickt beide Teams, die sich mit einem Remis begnügen müssen, unter die Dusche. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zur gelben Karte (Marco Ebner 46.; Aleksander Palamar 70.; Peter Stojanovic 81.; Daniel Ebner 89.)





Sepp Rainer, Trainer Lind: „Ich finde, dass Hermagor eine sehr gute Mannschaft ist und dass zum Schluss ein Unentschieden für beide in Ordnung geht. Die Partie war über die gesamte Dauer spielerisch ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten.“



Die Besten: Keiner bzw. Kofler







S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten