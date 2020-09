Matrei nimmt alle drei Punkte aus Seeboden mit nach Osttirol

Details Montag, 07. September 2020 07:25

Am Sonntag empfing der SV Seeboden am Millstättersee vor eigenem Publikum den Tabellensechsten TSU Matrei. Das Ziel der Heimischen war klar: drei Punkte sollen die Fans zum Jubeln bringen, doch aus Sicht der Heimsichen ging dieser Wunsch erneut nicht in Erfüllung. In der letzten Begegnung beider Mannschaften wurden die Punkte geteilt.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Ausgeglichene erste Halbzeit

TSU Matrei spielt in den Anfangsminuten mutig nach vorne und darf früh den Führungstreffer bejubeln. In Minute 14 fasst sich Moritz Mair ein Herz und verwertet überlegt zum 0:1. Seeboden- Kapitän Daniel Trupp bringt den Ball nicht richtig weg und Mair nimmt das Geschenk dankend an. SV Seeboden zeigt sich aber nur kurz geschockt und lässt Minuten später seine Fans zum 1:1 jubeln. Torschütze: Tomas Zlanabitnig. Er verwertet einen Abpraller nach Kleewein-Köpfler zum umjubelten Ausgleich. Nach 45 Minuten beendet Schiedsrichter Martin Begusch Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.





Matrei übernimmt das Kommando

Daniel Kofler versenkt nach 68 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 1:2. er verwertet einen Strafstoß sicher im Kreuzeck. Mario Berger lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und trifft in Minute 73 zum 1:3, was dann auch der Endstand ist. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und die TSU Matrei darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt fünf Mal zum gelben Karton (Moritz Mair 56.; Stefan Brugger 61.; Mathias Berger 66.; Manuel Hanser 72.; Canpolat Bektas 92.)



Harald Panzl, Trainer der TSU Matrei: "Ein klar verdienter Sieg für uns, der noch höher hätte ausfallen können. Seeboden hatte in der zweiten Halbzeit große Probleme im SPielaufbau und wir konnten das gut ausnützen."



Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, Köffler, Mair





S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten