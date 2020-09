Rapid Lienz und Greifenburg trennen sich mit einem gerechten Remis

Details Montag, 07. September 2020 07:49

Am Sonntag traf Rapid Lienz in der Unterliga West auf den SV Raika Greifenburg. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen, was schlussendlich auch gelingen sollte. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Greifenburg verschläft den Start

Der SV Greifenburg verschläft die ersten Spielminuten und lässt den Heimischen viel Platz. Schon in der 4 Minute wird ein Eckball von der Greifenburger-Defensive nur halbherzig geklärt und die anschließende Flanke auf den zweiten Pfosten findet Patrick Eder, der komplett allein gelassen auf 1:0 stellt. Der SV Greifenburg steht aber nur kurz unter Schock und findet schnell ins Spiel. Bereits in der 10. Minute hat Marcel Pirker den Ausgleich auf dem Schuh, schiebt den Ball aber knapp am Tor vorbei. Rapid Lienz wird in der Folge immer wieder über Standards gefährlich. Wieder ist es Patrick Eder, der nach einem Eckball, nur noch vom Greifenburger Schlussmann Kevin Linder gestoppt werden konnte. Danach konnte der SVG die Kontrolle über das Geschehen gewinnen und kam durch Schaunig und Wuggenig, die Beide allein auf das Tor der Osttiroler zuliefen, zu Topchancen. Schaunig fand im starken Tormann Weiskopf seinen Meister und Wuggenig traf nur das Außennetz. Nach 45 Minuten ging Rapid Lienz mit einer 1:0 Führung in die Pause und Greifenburg haderte mit der eigenen Chancenauswertung.





Gerechte Punkteteilung

In der zweiten Hälfte verlagerte Rapid Lienz ihre Strategie auf das Konterspiel und versuchte immer wieder durch schnelle Vorstöße,die aber durch die starke Defensive des SVG vereitelt wurden, gefährlich zu werden. Der SV Greifenburg kam dadurch zu mehr Spielanteilen und war in der zweiten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft. In der 58. Spielminute erzielte dann Marcel Pirker, nach einem Guberac Eckball, per Kopf den mittlerweile verdienten Ausgleich. Postwendend köpfte Patrick Eder, wieder nach einem Eckball, die erneute Führung für Lienz nur Zentimeter am Tor der Greifenburger vorbei. Das Spiel verlor in der Schlussphase dann etwas anTempo so endete die Partie mit einem gerechten Unentschieden. Die Besten: Lienz: J. Weiskopf, P. Eder bzw. M. Neuwirther, J. Schönegger







S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten