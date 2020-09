"Sommerkick" endet mit Sieg des FC Hermagor gegen Rapid Lienz

Details Samstag, 12. September 2020 21:13

In der 7. Runde der Unterliga West duellierten sich der Tabellensiebte FC EP Schuller Hermagor und der Tabellenelfte Rapid Lienz. In der letzten Runde gewann der FC Hermagor mit 4:3 gegen die DSG Lorenz Ledenitzen. Im letzten direkten Duell trennten sich beide Mannschaften mit einem Remis, doch diesmal gab es einen Sieger.

Gatternig mit dem Goldtor

Gleich in den ersten Minuten bearbeitet der FC Hermagor die gegnerische Abwehr, agiert in den Zweikämpfen aggressiver und zwingt dem Gegner sein Spiel auf. Daniel Gatternig bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 4. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor, er setzt einen Feistoß von der linken Seite genau ins Kreuzeck, zum Jubeln, neuer Spielstand 1:0. Darauf hin holt der Schiedsrichter die Karte aus der Tasche: Gelb für Matteo Zauner in der 25. Minute. In weiterer Folge macht Schiedsrichter Erik Hausott einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.





"Sommerkick"

In der zweiten Halbzeit bleibt es bei einem Spiel auf mäßigem Unterliga-Niveau. Hermagor muss nicht und Lienz kann nicht - als kurze und klare Erklärung der zweiten Halbzeit. In weiterer Folge wird die Partie ruppiger. Der Schiedsrichter zeigt Raoul Julian Masenlle in der 75. Minute die gelbe Karte. In der 90. Minute zückt der Schiedsrichter den Karton und zeigt Benjamin Groschacher ebenfalls Gelb. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht der FC Hermagor als Sieger vom grünen Rasen und besiegt Rapid Lienz mit 1:0. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen den SC Landskron beweisen, Rapid Lienz trifft auf den SV Sachsenburg und hofft auf einen Sieg.



Florian Oberrisser, Trainer des FC Hermagor: "Das war von beiden Seiten ein echter Sommerkick. Es gab wenig Aggressivität und das Spiel plätscherte so dahin. Aber wir haben zumindest gekämpft und uns den Sieg sicher verdient."



Die Besten: Pauschallob bzw. Keiner





