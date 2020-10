Enge Sache, aber der SC Landskron besiegt die DSG Ledenitzen mit 1:0

Details Montag, 05. Oktober 2020 07:23

In der Unterliga West empfing der Tabellenfünfte SC Landskron in der 10. Runde den Tabellendreizehnten DSG Lorenz Ledenitzen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der SC Landskron mit 5:1 das bessere Ende für sich und aiuch diesmal sicherten sich die Kunic-Mannen drei Punkte. Als Unparteiische dieser Begegnung fungierte Bernhard Berger, der an den Seiten von Christopher Kiedl und Richard Ranner unterstützt wurde.

Christian Wilpernig trifft nach 25 Minuten

In der 25. Minute bewahrt Christian Wilpernig mit dem Treffer zum 1:0 Ruhe vor dem Gehäuse und trägt sich in die Torschützenliste ein. Nach toller Vorarbeit von Zoran Stankovic kommt der Ball zur Mitte un Wilpernig köpfekt genau ins Kreuzeck ein. Ledenitzen ist in Halbzeit eins nichtam Platz, Landskron verabsäumt es aber, die Führung auszubauen. Nach 44 Minuten wird Andreas Taupe mittels gelber Karte verwarnt. Nach 45 Minuten beendet Schiedsrichter Bernhard Berger Halbzeit eins und gönnt den Fans eine kurze Verschnaufpause.

Foto: Sobe

Lange Unterbrechung

In der 70. Minute musste Schiri Berger das Spiel witterngsbedingt unterbrechen, nach ca. 20 Minuten Pause gingt es aber dann doch weiter. Ledenitzen jetzt besser im Spiel, wirklich zwingende Chancen zum Ausgleich haben sie jedoch nicht. In der 87. Minute erhält Mario Petschnig die gelb-rote Karte und fehlt der Mannschaft damit im nächsten Spiel. Nach dem Schlusspfiff bejubelt der SC Landskron drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen Rapid Lienz. Die DSG Ledenitzen hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen Thal/Assling die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt fünf Mal zum gelben Karton (Thomas Neumann 53.; Zoran Stankovic 56.; Senad Huseinbasic 69.; Samir Huseinbasic 69.; Mario Petschnig 87.)





Dragan Kunic, Trainer des SC Landskron: "Aufgund der ersten Halbzeit ein verdienter Sieg. Es war aber eine enge und schwierige Sache."



Gernot Harnisch, Trainer Ledenitzen: "Wir kamen in der ersten Habzeit ünerhaupt nicht ins Spiel. In der zweiten Hälfte hatten wir dann schon die Chance auf den Ausgleich, doch der wollte nicht gelingen.



Die Besten: Stankovic (AV), Arneitz (MF), Wilpernig (ST) bzw. Keiner