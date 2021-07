Radenthein schickt Matrei mit einer festen Klatsche nach Hause

Details Sonntag, 25. Juli 2021 20:07

In der ersten Runde der Unterliga West kam es am Samstag zum Duell zwischen der WSG Radenthein und der TSU Matrei. Von den Vorzeichen her hätte man von einer engen Partie ausgehen können, doch Matrei zeigte sich zum Saisonauftakt von seiner eher harmlosen Seite und so konnten die Granatstädter einen verdienten und sicheren 4:0-Auftaktsieg feiern.

Radenthein gibt von Beginn an Gas

Die Hausherren übernahmen in dieser Partie von Beginn an das Zepter und erarbeiteten sich bald Chance um Chance. Bereits in der 15. Minute war es dann Stefan Pertl, der nach einer Flanke mit dem Kopf zur Stelle war und auf 1:0 stellte. Radenthein blieb dann zwar das spielerisch überlegene Team, verabsäumte es aber früher das zweite Tor zu machen und so ging es mit dem knappen 1:0 auch in die Kabinen.

Deckel drauf und gut ist

In Durchgang zwei dauerte es nur vier Minuten, ehe Jure Skafar mit dem 2:0 das Eis brach und nach einem schönen Angriff über mehrer Stationen per Kopf auf 2:0 stellte. Jetzt war die Gegenwehr von Matrei endgültig gebrochen und Neuzugang Robert Dimitrov machte mit seinem Treffer zum 3:0 in Minute 51 alles klar. Das 4:0 durch Miljan Urosevic in der 83. Minute war dann nur noch Draufgabe. Einen Aufreger gab es da aber noch, als der Linienrichter bei einer Auswechslung feststellte, dass zwei der Radentheiner Spieler mit vertauschter Nummer unterwegs waren. Doch auch dieses Problem wurde dann schnell aus der Welt geschafft.

Wolfgang Hofer, Co-Trainer der WSG Radenthein: "Ein hochverdienter Sieg für unsere Mannschaft. Wir waren drückend überlegen, hätten aber früher das zweite Tor machen müssen. Nach dem 2:0 war es erledigt, weiter als bis zum Sechszehner kamen sie dann nicht mehr. Ich hätte mir Matrei stärker erwartet."

Die Besten: Baskera (MF), Dimitrov (MF) bzw. Keiner