Mit perfekter Taktik nimmt Landskron drei Punkte aus Lienz mit

Details Montag, 26. Juli 2021 07:00

In der ersten Runde der Unterliga West kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen Rapid Lienz und dem SC Landskron. Für die Villacher war der lange Weg nach Lienz eine Reise wert, da man nach guter taktischer Leistung mit einem 2:0-Sieg wieder heimfahren konnte. Ein gelungener Auftakt also für Neo-Trainer Bernhard Seebacher.

Perfekt eingestellt

Die Landskroner zeigten von Beginn an, wie sie dieses Spiel anlegen wollen und starteten mit einem starken Mittelfeldpressing, was sich auch bald in einen Torerfolg ummünzen ließ. In der 16. Minute war es Philipp Gatti, der nach einem schönen Angriff über die Seite aus ca. elf Metern einnetzen konnte. Die Gäste wollten danach gleich nachlegen, doch Brandstätter vergab gleich zwei Mal aus aussichtsreicher Position. So ging es mit einem knappen 0:1 in die Kabinen.

Lienz vergibt, Landskron trifft

In Durchgang zwei startete Lienz mit seiner stärksten spielerischen Phase, doch Lovric vergab einen sogenannte Tausenderchance. Besser machten es wieder die Gäste, als Christian Wilpernig in der 56. Minute im hineinrutschen sehenswert auf 0:2 stellte. Damit war die Messe in diesem Spiel bereits gelesen und Landskron hatte das Spiel relativ sicher im Griff. Lienz versuchte zwar nochmals zu kommen, doch stand die Defensive von Landskron gut und ließ eigentlich keine echte Großchance der Osttiroler mehr zu.

Bernhard Seebacher, Trainer des SC Landskron: "Wir haben ganau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Am Ende ein verdienter Sieg auf den wir jetzt mit viel Selbstvertrauen aufbauen können."

Die Besten: Keiner bzw. Gatti, Arneitz, Stankovic, Brandstätter