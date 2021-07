Acht Tore und kein Sieger - Greifenburg und Ledenitzen teilten sich die Punkte

Details Montag, 26. Juli 2021 07:13

In der ersten Runde der Unterliga West kam gastierte die DSG Ledenitzen in der Drauarena beim SV Greifenburg. Die Vorzeichen standen sehr gut für die Gäste, da die letzten vier Duelle gegen Greifenburg mit einem Torverhältnis von 12:0 alle klar gewonnen wurden, womit der SV Greifenburg bis dato gegen Ledenitzen also torlos blieb. Noch dazu musste die Heimelf verletzungsbedingt auf ihren Topscorer Marcel Pirker verzichten.

Mit viel Tempo in Halbzeit Eins

Beide Mannschaften starten mit schnellem Spiel nach vorne und viel Tempo in die neue Saison. Trotzdem dauerte es bis zur 20. Minute bis Greifenburg die erste sehr gute Chance herausspielte - Pirker-Ersatz Aleksandar Dokic verpasste eine Hereingabe von Schaunig nur Zentimeter vor dem Tor. Der SV Greifenburg erhöhte den Druck und konnte innerhalb weniger Minuten, durch einen Doppelpack von Dokic, den Spielstand auf 2:0 stellen. Zuerst traf er in der 29. Spielminute mit einem satten Schuss aus vollem Lauf vom 16er-Eck ins Kurze um anschließend in der 36. Minute, nach Freistoß von Kondic, per Kopf das 2:0 zu markieren. In der ersten Hälfte kam Ledenitzen nur einmal wirklich gefährlich vor das Tor der Heimelf, als Andreas Taupe sich in der 45. Spielminute gleich gegen die ganze Abwehr des SVG durchsetzen konnte und einen sehenswerten Doppelpass knapp nicht verwertete.



DSG Ledenitzen, wie ein Phönix aus der Asche

Die zweite Hälfte begann gleich mit einem Lebenszeichen der Gäste. Greifenburg war gefühlt noch in der Kabine, als Silvio Schleicher nach einem Eckball per Kopf den Anschlusstreffer erzielte. Der SV Greifenburg ist nach dem Gegentreffer aufgewacht und hatte durch Schaunig gleich zwei sehr gute Möglichkeiten. Zuerst verfehlten zwei Greifenburger einen Querpass von Schaunig vor dem Tor und dann war es Schaunig selbst, der nach einer starken Parade von Alexander Moser den Nachschuss in das Außennetz setzte. Die Gäste kamen jetzt viel besser ins Spiel und nach einer Balleroberung von Gallob und Taupe war es wieder Schleicher, der gekonnt flach ins lange Eck zum Ausgleich verwertete. Greifenburg wollte zu Hause unbedingt gewinnen, warf alles nach vorne und kam zu einer weiteren Chance und zu zwei Toren. Zuerst konnte Moser wieder sensationell gegen Wuggenig klären, bevor Dokic in der 70. Spielminute und Mikulan in der 71. Minute auf 4:2 für die Hausherren erhöhten. Bis kurz vor Schluss sah nun alles nach einem ungefährdeten Heimsieg für den SV Greifenburg aus, aber die Heimelf stand nun viel zu tief und die Gäste bewiesen extremen Willen. Marin Bratic erkämpfte sich kurz vor Schluss von Tormann Linder den Ball und stellte mit einem sehenswerten Heber auf 4:3 und gleich im Anschluss stand Leon Koch goldrichtig und schob zum erneuten Ausgleich den Ball über die Linie. So endete ein sehenswertes Unterligaspiel mit einem gerechten Unentschieden.

Fazit aus Sicht des SV Greifenburg: “Natürlich fühlt sich das Remis wie eine Niederlage an, wenn du kurz vor Schluss mit zwei Toren in Führung liegst. Aber trotzdem muss man auch die positiven Dinge sehen. Wir haben lange Phasen im Spiel sehr guten Fußball gespielt und konnten den „Fluch“ gegen Ledenitzen endlich besiegen. Gratulation auch an die Gäste, wenn man sich in so kurzer Zeit noch einmal zurückkämpft, hat man ein Unentschieden mehr als verdient.“





Die Besten: Dokic bzw. Pauschallob