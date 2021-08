Die Offensivmaschine des VSV lief auch in Greifenburg auf Hochtouren

Details Montag, 02. August 2021 06:30

In der zweiten Runde der Unterliga West trafen mit dem SV Greifenburg und dem Villacher SV zwei offensivstarke Mannschaften aufeinander. Die Villacher reisten mit sechs Treffern und drei Punkten als Spitzenreiter nach Greifenburg. Der SV Greifenburg sicherte sich mit vier Toren den ersten Zähler daheim gegen Ledenitzen. Die Zuseher konnten sich bei diesem Duell auf viele Tore freuen.

Villach dominiert die erste Hälfte

Der Villacher SV beherrscht von Beginn an das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und präzisem Kurzpassspiel. Schon in der 15. Minute gehen die Gäste nach einer wunderschönen Kombination in Führung. Sebastian Mauch setzt auf der Außenbahn Maximilian Bernsteiner in Szene, der mit einem schnellen Querpass den Torschützen Wolfgang Guggenberger in der Mitte bedient. Der VSV bleibt weiter am Drücker und erspielt sich einige gute Möglichkeiten. Die beste Chance vergibt Sallfeldner, der die Kugel knapp am langen Eck vorbei jagt. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste ist der omnipräsente Kapitän Michael Sternig. Der SV Greifenburg wird in der ersten Hälfte nur zweimal durch Standards gefährlich, bei denen Dokic und Kondic jeweils knapp das Tor verfehlen.

7 Tore in Halbzeit Zwei

In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit treffen die Gäste gleich dreimal und erhöhen damit bis zur 61. Minuten schon auf 0:4. Zuerst erzielt Saso Kovacevic, nach Doppelpass durch die Abwehr das 0:2. Anschließend setzt sich Bernsteiner über die linke Seite durch und verwandelt gekonnt flach ins lange Eck zum 0:3. Das 0:4 markiert Emir Garibovic, nach Vorarbeit von Sternig. Greifenburg-Keeper Linder verhindert mit einer super Parade gegen Kovacevic, nach einer Flanke von der linken Seite durch den starken Manuel Lips, einen noch höheren Rückstand für die Heimelf. Der SV Greifenburg beweist trotz des hohen Rückstandes und eines vergebenen Elfmeters in der 65. Minute extreme Moral und kämpft sich zurück in das Spiel. Innerhalb von sechs Spielminuten erzielen Dokic und Cerne drei Tore für die Heimelf. Zuerst setzt sich Dokic in der 79.Spielminute gegen drei Abwehrspieler durch und schiebt den Ball flach ins Tor, bevor Cerne in 82. Minute und in der 85. Minute, nach Vorarbeit von Pascal Obergantschnig, mit einem satten Schuss ins linke Kreuzeck, den 3:4 Anschlußtreffer erzielt. Der SV Greifenburg wirft jetzt alles nach vorne und kommt mit Dokic in der Nachspielzeit noch zur Ausgleichchance, bevor im Gegenzug Bernsteiner mit einem gut gespielten Konter den 3:5 Endstand für die Gäste erzielt.

Fazit aus Sicht des SV Greifenburg:“ Gratulation an die Gäste, die über weite Strecken des Spiels eine Klasse besser waren und deshalb verdient gewonnen haben. Trotzdem muss man die Moral unserer Truppe loben, auch bei diesem Rückstand nicht aufzugeben.“



Die Besten: Keiner bzw. Bernsteiner, Garibovic

