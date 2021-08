Drei Tore, drei Punkte - Lind gewinnt in Matrei auch das zweite Spiel der Saison

Details Montag, 02. August 2021 08:30

In der zweiten Runde der Unterliga West traf die TSU Matrei auf heimischem Terrain auf den SV Lind. Die Osttiroler wollten sich nach der Auftaktniederlage in Radenthein rehabilitieren, mussten aber auch in diesem Spiel als Verlierer vom Platz gehen. Vor allem die Tordifferenz spricht Bände, hat Matrei doch bis jetzt keinen Treffer erzielen können und gleich derer sieben einstecken müssen.

Chancen auf beiden Seiten

In den ersten 45 Minuten konnte Matrei dieses Spiel durchaus offen gestalten und kam auch zu einigen Torchancen. Aber auch Lind versuchte aus dem Konter heraus gefährlich zu werden, vergab aber gute Möglichkeiten. Die größte war dann ein Strafstoß, welcher aber von den Gästen nicht verwertet werden konnte. Der Matreier Tormann Adrian Wibmer konnte sich da einige Male auszeichnen.

Klassisch ausgekontert

Die zweite Halbzeit begann dann gleich mit einem Paukenschlag. In Minute 47 fuhr Lind einen schnellen Gegenstoß und Lukas Gritschacher netzte zum 0:1 ein. In weiterer Folge war Matrei jetzt natürlich gezwungen aufzumachen und die Konterchancen für Lind mehrten sich. In der 75. Minute dann eine wohl spielentscheidende Situation, als der Matreier Keeper Adrian Wibmer die Notbremse ziehen musste und wegen einer Torchancenverhinderung mit Rot vom Platz gestellt wurde. Nur vier Minuten später konnte Lukas Gritschacher mit seinem zweiten Treffer die Partie vorentscheiden. In der 84. Minute traf Peter Stojanovic, auch er schloss einen schnellen Gegenstoß perfekt ab, zum 0:3-Endstand.



Sepp Rainer, Trainer des SV Lind: "Am Ende war es sicher ein verdienter Sieg, zumal wir in der ersten Halbzeit auch schon einen Elfer verschossen haben. In der zweiten Halbzeit haben wir Matrei dann klassisch ausgekontert."



Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonsers Gritschacher, Ebner

