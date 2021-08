Jubel beim SV Seeboden - gegen Dölsach gelang der erste Saisondreier

Details Montag, 16. August 2021 10:39

Der SV Seeboden holte den ersten Saisonsieg ín der Unterliga West gegen den Sportverein FC Dölsach durch einen 6:2-Erfolg. Bei den Heimischen löste sich nach drei Niederlagen in Folge endlich der Knoten und vor allem ein glänzend aufgelegter Anton Burusic schoss die Seekicker früh auf die Siegerstraße.

Burusic "on fire"

Ein Doppelpack brachte Seeboden in eine komfortable Position: Anton Burusic war gleich zweimal zur Stelle (8./26.). Belmin Dzafic brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (34.). Mit dem 4:0 von Burusic für den SV Seeboden am Millstättersee war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Der dominante Vortrag von Seeboden im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Kurze Hoffnung für die Gäste

Durchsetzungsstark zeigte sich Dölsach, als Dominic Mattersberger (61.) und Andreas Wenger (69.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Die Vorentscheidung führten Arnes Besic (78.) und Florian Alfred Hackl (86.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Letztlich feierte Seeboden gegen den Sportverein Dölsach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:2-Heimsieg.

Suvad Rovcanin, Trainer des SV Seeboden: "Gott sei Dank hat es endlich geklappt. Es war zu erwarten, dass es einige Zeit dauert, bis unsere Mannschaft richtig zusammen findet. Dieser Erfolg wird uns viel Selbstvertrauen bringen und die jungen Spieler werden sich hoffentlich gut weiterentwickeln. Das erklärte Ziel in dieser Saison ist aber "nur" der Klassenerhalt. Im nächsten Jahr sollte es dann gelingen, wieder vorne dabei zu sein."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Burusic bzw. Keiner

Unterliga West: SV Seeboden am Millstättersee – Sportverein FC Dölsach, 6:2 (4:0)

8 Anton Burusic 1:0

26 Anton Burusic 2:0

34 Belmin Dzafic 3:0

39 Anton Burusic 4:0

61 Dominic Mattersberger 4:1

69 Andreas Wenger 4:2

78 Arnes Besic 5:2

86 Florian Alfred Hackl 6:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!