Nußdorf feiert ersten Derbysieg in Lienz seit sieben Jahren

Mit einem Tor Unterschied endete die erste Partie der fünften Runde der Unterliga West, die der FC-WR Nußdorf/Debant mit 1:0 gegen Rapid Lienz für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Für Nußdorf ein ganz besonderer Sieg, war es doch der erste Derbyerfolg in Lienz seit unglaublichen sieben Jahren.

Frühes Goldtor

Für das erste Tor sorgte Thomas Infeld. In der 14. Minute traf der Spieler von FC-WR Nußdorf vom Punkt aus ins Schwarze. Er verwandelte den Strafstoß nach Strafraum-Foul David Eder sicher. Es folgte ein offener Schlagabtausch, den Lienzern gelang es aber nicht, schnell zurückzuschlagen. So ging es mit dem knappen 0:1 auch in die Kabinen.

Lienz probiert alles

Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte den Gästen der 0:1-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn. Die Lienzer versuchten zwar alles, doch auch mehrere Spielerwechsel sorgten für keinen Umbruch mehr. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch das Runde wollte nicht mehr ins Eckige.

Lienz besetzt momentan mit vier Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 9:9 ausgeglichen. Die bisherige Saisonbilanz der Heimmannschaft bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging Rapid Lienz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Nußdorf holte auswärts bisher nur vier Zähler. Durch den Erfolg verbesserte sich Nußdorf/Debant im Klassement auf Platz sieben. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von der Debanter bei.



Harald Panzl, Trainer Nußdorf/Debant: "Das war der erste Sieg von Nußdorf in Lienz seit sieben Jahren. Es war eine offene Partie und wir hatten auch das nötige Glück auf unserer Seite. Der Elfer war glasklar, das Foul an David Eder nicht zu übersehen."



Die Besten: Keiner bzw. Simic, Jeller

Unterliga West: Rapid Lienz – FC-WR Nußdorf/Debant, 0:1 (0:1)

14 Thomas Infeld 0:1

