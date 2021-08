Nach zweimaligem Führungswechsel feiert Hermagor einen knappen Sieg gegen Seeboden

Details Montag, 23. August 2021 09:39

Im Spiel des FC Hermagor gegen Seeboden in der fünften Runde der Unterliga West gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Hermagor. Die Ausgangslage sprach für Hermagor, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Dazu benötigten die Hausherren aber einen Doppelschlag in der Schlussphase, um die Partie noch zu drehen.

Kofler mit einem "Traumtor"

Philipp Werner Kofler brachte das Heimteam in der 31. Minute nach vorn. Er traf mit einem sensationellen Schuss aus ca. 25 Metern genau ins Kreuzeck. Die Heimischen verabsäumten es dann aber nachzulegen und so blieb es bis zum Pausenpfiff beim knappen 1:0.

Foto: Sobe

Seeboden dreht die Partie, verliert aber doch noch knapp

Eine starke Leistung zeigte Arnes Besic, der sich mit einem Doppelpack für den SV Seeboden beim Trainer empfahl. In der 60. Minute verwandelte er einen Elfmeter nach Foul an Dadic zum 1:1-Ausgleich und nur sechs Minuten später netzte er einen Freistoß zum 1:2 ein. Die Gäste spielten dann aber nicht weiter und das sollte sich für sie noch bitter rächen. Edin Sadikovic beförderte das Leder mit einem abgefälschten Schuss zum 2:2 für Hermagor in die Maschen (84.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Matteo Zauner, der mit seinem Treffer in der 85. Minute die späte Führung für Hermagor und damit auch die Entscheidung sicherstellte. Er schlenzte das Spielgerät an Seebodens Tormann vorbei. Letzten Endes ging der FC Hermagor im Duell mit dem SV Seeboden als knapper, aber nicht unverdienter Sieger hervor.

Roman Schmidt, FC Hermagor: "In der ersten Halbzeit war es aufgrund der hohen Temperaturen eher ein Sommerkick und nach den blöden Gegentoren sah es nicht gut aus. Die Mannschaft hat dann aber Moral gezeigt und das Spiel doch wieder gedreht."



Suvad Rovcanin, Trainer des SV Seeboden: "Aus meiner Sicht war es eine ausgeglichene Partie. Schade, dass wir die Führung nicht nach Hause brachten. Aber ich sehe trotzdem einen Aufwärtstrend bei meinem Team."



Die Besten: Ph. Kofler bzw. Besic

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – SV Seeboden am Millstättersee, 3:2 (1:0)

31 Philipp Werner Kofler 1:0

60 Arnes Besic 1:1

66 Arnes Besic 1:2

84 Edin Sadikovic 2:2

85 Matteo Zauner 3:2

