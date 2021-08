Sachsenburg gewinnt auch das Derby gegen Greifenburg

Details Dienstag, 24. August 2021 07:14

Im letzten Spiel der 5. Runde in der Unterliga West empfängt der BW Sachsenburg den SV Greifenburg. Der Gastgeber ist aktuell noch ungeschlagen und kann mit einem Sieg den Tabellenführer aus Landskron einholen. Die Gäste hadern etwas mit ihrer Form und bringen aus den letzten vier Spielen nur vier Punkte mit nach Sachsenburg.

Drei sehenswerte Treffer in Halbzeit Eins

Beide Mannschaften starten mit flottem Tempo in das Spiel und so dauert es keine Viertelstunde bis Aleksandar Dokic mit einem sehenswerten Heber den Führungstreffer für die Gäste markiert. Nur vier Minuten später erzielt Sachsenburg, nach einem Angriff über die rechte Seite, den Ausgleich. Mario Habunek trifft vom 16er-Eck genau in das Kreuzeck zum 1:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sehen die Zuseher den nächsten herrlichen Treffer in dieser Partie. Nach einem Eckball kann Pasqual Eder direkt „volley“ aus 25 Metern den Ball zum 2:1-Halbzeitstand in den Maschen versenken.

Standardsituationen bringen Entscheidung

Obwohl die Heimmannschaft mit zwei Chancen durch Elias Kaim in die zweite Halbzeit startet, kann der SV Greifenburg die erste gute Chance nutzen. Wieder ist es der starke Dokic, der bei einem Eckball mit dem Kopf das 2:2 erzielt. Zwei weitere Standardsituationen entscheiden das Spiel zu Gunsten der Heimmannschaft. Zuerst ist es Arrich, der in der 68.Minute einen Freistoß direkt verwandelt, bevor Karajbic in der 78. Spielminute einen Strafstoß – nach Foul an Sperl im Strafraum - für Sachsenburg verwertet. Der Anschlusstreffer des SV Greifenburg in der Nachspielzeit kommt für die Gäste zu spät. Thomas Schaunig erzielt nach einem Konter den 4:3 Endstand.

Die Besten: Pauschallob bzw. Dokic

Unterliga West: SV Sachsenburg – SV Raika Greifenburg, 4:3 (2:1)

14 Aleksandar Dokic 0:1

18 Mario Habunek 1:1

45 Pasqual Eder 2:1

65 Aleksandar Dokic 2:2

68 Andre Arrich 3:2

78 Enes Karajbic 4:2

92 Thomas Schaunig 4:3

