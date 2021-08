Hermagor triumphiert in Matrei in numerischer Unterlegenheit

Details Samstag, 28. August 2021 10:10

Die TSU Matrei konnte dem FC Hermagor in der sechsten Runde der Unterliga West nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Hermagor erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Und das obwohl man ab der 53. Minute mit einem Mann weniger auskommen musste.

Blitzstart der Gäste

Lukas Steinwender traf bereits in der sechsten Minute zur frühen Führung für Hermagor. Seinen Schuss von der Strafraumgrenze konnte Matrei-Keeper Raphael Bstieler nicht bändigen. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Es entwickelte sich aber eine ausgeglichene Partie, in der auch Matrei zu einigen Chancen kam.





Ausschluss und Kontertore

In der 53. Minute musste Toni Avila Miranda nach einer Tätlichkeit mit der rein roten Karte vom Platz. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Lukas Steinwender bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (72.). Er traf nach einem schnellen Gegenstoß und sorgte quasi für die Vorentscheidung. Philipp Kofler besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den FC Hermagor (78.). Wieder war es ein gut zu Ende gespielter Konter, der zum Treffer führte. Danach verwaltete Hermagor die klare Führung geschickt und ließ bis zum Schlusspfiff nicht mehr viel zu.

Daniel Gatternig, Trainer des FC Hermagor: "Das war heute kein wirklich gutes Spiel von uns. Natürlich passt das Ergebnis und wir wollen nach dem zweiten Sieg in Folge eine Serie starten. Dafür müssen wir uns aber sicher weiter steigern."



Die Besten: Keiner bzw. Lukas Steinwender (ST)

Unterliga West: TSU Matrei – FC EP Schuller Hermagor, 0:3 (0:1)

6 Lukas Steinwender 0:1

72 Lukas Steinwender 0:2

78 Philipp Werner Kofler 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!