Negativserie von Ledenitzen hält auch gegen Thal/Assling weiter an

Details Montag, 30. August 2021 07:17

Für Ledenitzen gab es in der sechsten Runde der Unterliga West gegen Thal/Assling, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Thal war als klarer Favorit in dieses Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Man vergab aber sogar viele Chancen, um diese Partie noch höher zu gewinnen.

Thal drückend überlegen

Jasmin Dindic trug sich schon in der dritten Spielminute in die Torschützenliste ein. Ein abgefälschter Stanglpass von ihm fand den Weg ins Tor. Thal machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dominik Kofler (10.). Nach einer Flanke traf er aus kurzer Distanz zum 0:1. Den Vorsprung der Gäste ließ Oliver Gomig in der 37. Minute anwachsen, indem er einen Flachschuss genau ins lange Eck platzierte. Die Überlegenheit von Thal/Assling spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Chancen über Chancen

Wenn man am Spiel der Gäste aus Thal etwas bekriteln will, dann die mangelnde Chancenauswertung, denn in Summe hatte man in der zweiten Halbzeit vier Hochkaräter, die einfach Tore hätten sein müssen. In der 70. Minute brachte Mario Petschnig den Ball im Netz von Thal unter und traf so zum Ehrentreffer für Ledenitzen. Dominik Kofler stellte schließlich in der 80. Minute nach toller Vorarbeit von Julian Moser den 4:1-Sieg für die URC Thal/Assling sicher.

Ibel Alempic, Trainer der URC Thal/assling: "Das war von der ersten Minute an Einbahnfußball und ich muss sagen, dass wir eigentlich noch viel höher hätten gewinnen müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir vier Riesensitzer, die wir leider nicht nützen konnten."



Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Dindic, D. Kofler, J. Moser

Unterliga West: DSG Ledenitzen – URC Thal/Assling, 1:4 (0:3)

3 Jasmin Dindic 0:1

10 Dominik Klaus Kofler 0:2

37 Oliver Gomig 0:3

70 Mario Petschnig 1:3

80 Dominik Klaus Kofler 1:4

