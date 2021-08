Sachsenburg beweist große Moral und entführt einen Punkt aus Villach!

Details Montag, 30. August 2021 16:47

Der SV Sachsenburg bleibt in der Unterliga West weiterhin ungeschlagen und erkämpft sich beim Aufstiegskandidaten Villacher SV ein 2:2. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erzielten die Villacher zwei schnelle Tore in Hälfte Zwei und versäumten es, den Sack endgültig zuzumachen. So konnte der SV Sachsenburg spät in der Partie durch zwei Standardsituationen dem VSV noch einen Punkt abknöpfen und auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken.



Torlose erste Hälfte

Der VSV stellte sich auf eine schwierige Partie gegen defensiv orientierte Sachsenburger ein und bekam dieses erwartet harte Spiel auch in Hälfte eins präsentiert. Sachsenburg agierte defensiv clever und das Spiel gestaltete sich ausgeglichen. In der 32. Spielminute näherte der SV Sachsenburg sich erstmals dem Tor von Andreas Sternig, doch der Villacher Torhüter war zur Stelle. Der Goalgetter des VSV, Saso Kovacevic, setzte sich in der 35. Spielminute erstmals in Aktion, aber das Aluminium verwehrte ihm seinen siebten Saisontreffer. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Turbulente zweite Hälfte

Die circa 130 Zuseher, die sich im Stadion Villach/Lind eingefunden haben, sollten eine ereignisreiche zweite Halbzeit erleben. Zur Pause bewies VSV-Trainer Ilic ein goldenes Händchen, denn der eingewechselte Wolfgang Guggenberger erzielte prompt das 1:0 in Minute 46. Der VSV drückte aufs nächste Tor, welches auch kurz danach fallen sollte. Torjäger Saso Kovacevic zeigte seine Klasse und schob in Minute 52 trocken zum 2:0 für die Hausherren ein. Beflügelt durch den Doppelschlag erspielte sich der VSV jetzt Chance um Chance, doch immer wieder scheiterte man am Sachsenburger Schlussmann Christoph Eigenberger. Sie verabsäumten es, den Sack zuzumachen und somit kam Sachsenburg in Minute 80 durch einen Strafstoß von Christian Sperl noch einmal ran. Der Lucky Punch folgte dann sechs Minuten später, als Admir Dzombic eine Standardsituation per Kopf verwertete. Am Ende stand eine Punkteteilung am Spielbericht und der SV Sachsenburg lacht vom zweiten Tabellenplatz.



Neven Ilic, Trainer VSV:

“Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert, waren die spielbestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz und mehr Chancen als der Gegner. Das 2:2 war dann am Ende mehr Glückssache für Sachsenburg durch einen Elfmeter und eine weitere Standardsituation.”



Martin Abzwerger, Trainer SV Sachsenburg:

“Die erste Halbzeit war ausgeglichen, in der zweiten Hälfte war der VSV stärker. Der VSV konnte den Sack nach der 2:0 Führung nicht zumachen und meine Mannschaft bewies großartige Moral und kämpfte sich zurück.”



Die Besten: Saso Kovacevic (ST) bzw. Christoph Eigenberger (TW)

