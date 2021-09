Drei Ausschlüsse! So konnte Radenthein in Sachsenburg nichts ernten

Details Samstag, 04. September 2021 19:40

Der SV Sachsenburg errang in der siebenten Runde der Unterliga West einen 3:1-Heimsieg über die WSG Radenthein. Sachsenburg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte einen hart erkämpften Sieg. Allerdings war das Spiel geprägt von vielen kleinen Fouls, die aber dann zur Folge hatten, dass Radenthein das Spiel nur mit acht Spielern beenden musste.





Sachsenburg geht früh in Führung

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Pasqual Eder brachte die WSG Radenthein in der 19. Minute ins Hintertreffen und traf volley vom Sechszehner zum 1:0. Die Gäste gerieten dann gleich deutlicher in Rückstand, als Sachsenburg auf 2:0 erhöhte (34.). Maximilian Knötig setzte einen Schuss aus 24 Metern flach ins lange Eck. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Rok Baskera seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für Radenthein. Ein Tor auf Seiten von Sachsenburg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Radenthein schlägt sich quasi selbst

Nach dem Ausschluss von Jernej noch vor der Pause mussten auch noch Manfred Duller und Stefan Rauter das Spielfeld mit der Ampelkarte vorzeitig verlassen. Klar, dass bei Radenthein dann die Sicherungen durchbrannten und auch noch Kevin Flath und nach Spielende auch noch Trainer Bernhard Rekelj die rote Karte vor das Gesicht bekamen. Elias Kaim war dann aus Sicht der Heimischen zur Stelle und markierte das 3:1 des Gastgebers (83.). Er traf nach einem Stanglpass zur Entscheidung.

Sachsenburg beißt sich in der Aufstiegszone fest und ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Sachsenburg selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz. Trotz der Niederlage belegt die WSG Radenthein weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Radenthein momentan auf dem Konto. Die Lage von Radenthein bleibt aber angespannt, denn in der nächsten Partie werden zumindest die drei gesperrten Spieler fehlen.



Martin Abwerzger, Trainer des SV Sachsenburg: "Es war absolut kein gehässiges Spiel. Der Schiedsrichter begann früh mit den gelben Karten und kam dann irgendwie nicht mehr aus der Sache heraus. Klar, dass sich Radenthein benachteiligt fühlte, wir hatten das Spiel aber auch vor dem ersten Ausschluss bereits klar im Griff."



Die Besten: Dullnig, Habunek bzw. Keiner

Unterliga West: SV Sachsenburg – WSG VAO Radenthein, 3:1 (2:1)

19 Pasqual Eder 1:0

34 Maximilian Knoetig 2:0

45 Rok Baskera 2:1

83 Elias August Kaim 3:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!