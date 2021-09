In den letzten 15 Minuten entschied Greifenburg das Duell gegen Dölsach für sich

Details Montag, 06. September 2021 08:07

Der FC Dölsach empfing in der siebenten Runde der Unterliga West den SV Greifenburg. Die Gastgeber konnten bislang alle Punkte zu Hause erzielen und hofften auch gegen Greifenburg wieder auf Punktezuwachs. Der SV Greifenburg musste in dieser Partie immer noch mehrere Ausfälle verkraften. Mit den noch verletzten Marcel Pirker und Tobias Mikulan fehlte den Gästen zusätzlich noch der aktuelle Topscorer der Liga (8 Tore) Aleksandar Dokic.

Gute Chancen, keine Tore

Die Gäste starteten besser in das Spiel und dominierten die erste halbe Stunde einer eher durchschnittlichen ersten Hälfte. In der fünften Spielminute setzte Pascal Obergantschnig, der nach Vorarbeit von Kondic allein zum Abschluss kam, den Ball nur Zentimeter am langen Eck vorbei. In der 19. Spielminute tauchte Jakob Wuggenig, nach Doppelpass im Mittelfeld, vor dem Tor der Gastgeber auf und ließ die nächste Chance für Greifenburg ungenutzt. Nur einige Minuten später verfehlte auch ein Weitschuss von Kondic das Tor von Marco Ortner nur knapp. Erst nach gut einer halben Stunde fanden die Gastgeber besser in das Spiel und kamen zu ihren besten Chancen. Spielertrainer Andreas Wenger spielte einen wunderschönen Lochpass aus dem Mittelfeld auf Philipp Hochegger, der nur noch an einer starken Parade von Kevin Linder scheiterte. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit setzte sich Lukas Bugelnig, nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld, gegen die Greifenburger Defensive durch. Sein Lupfer über den geschlagenen Tormann Linder strich am rechten Pfosten vorbei und beendete eine torlose erste Hälfte.

Greifenburg sichert sich späten Auswärtssieg

Beide Teams neutralisierten sich über lange Phasen der zweiten Hälfte. Erst in der letzten Viertelstunde gelang es den Gästen durch mehrere Konter wieder gefährlich zu werden. Zweimal war es Thomas Schaunig, der sich im Laufduell durchsetzen konnte und erst von Tormann Ortner gestoppt wurde. In der 78. Spielminute fiel dann der erste Treffer der Partie. Nach Foul an Wuggenig im Strafraum verwertete Kondic den anschließenden Elfmeter per Nachschuss zum 0:1 für Greifenburg. Der FC Dölsach warf nun alles nach vorne und so bekam der SV Greifenburg, nach einem Aufreger im Strafraum der Gäste, die nächste Chance auf einen Konter. Sven Obergantschnig leitete diesen Angriff in der 89. Minute über mehrere Stationen auf der rechten Seite ein und fand wieder den laufstarken Thomas Schaunig, der den 0:2 Endstand fixierte.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Wie erwartet war es ein sehr schweres Spiel. Beide Teams hatten gute Möglichkeiten, wobei wir uns in Summe am Schluss sicher verdient durchgesetzt haben.“



Die Besten: Schaunig, S. Obergantschnig bzw. Maierbrugger

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – SV Raika Greifenburg, 0:2 (0:0)

78 Igor Kondic 0:1

89 Thomas Schaunig 0:2

