Mit starker zweiter Halbzeit feierte Seeboden einen klaren 4:0-Erfolg gegen Matrei

Details Montag, 20. September 2021 06:44

Mit 0:4 verlor die TSU Matrei am vergangenen Sonntag in der neunten Runde der Unterliga West deutlich gegen den SV Seeboden am Millstättersee. Allerdings erwies sich Matrei als nicht so schlechte Mannschaft, wie es das Ergebnis aussagt, denn vor allem in Halbzeit eins waren die Osttiroler zumindest ebenbürtige Gegner.

Ausgeglichenes Spiel

Für die 1:0-Führung für die Hausherren war Anton Peric in Minute 35 verantwortlich. Matrei spielte aber gut mit, verteidigte gut und ließ sich nur schwer aus der Ruhe bringen. Für einen Torerfolg reichte es für die Osttiroler aber nicht.

Riesenchance auf das 2-0 durch Jan Tscheru, doch ein Osttiroler Verteidiger blockt den Schuss auf der Torlinie... The Great Otac, Ticker-Reporter

Seeboden gibt Gas

Abwehrspieler Marko Pranjic erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 53 Minuten auf 2:0. Das war für die heimischen der sogenannte Dosenöffner in diesem Spiel, denn jetzt musste Matrei aufmachen, was die Heimsischen aber gut ausnützen konnten. Arnes Besic vollendete einen ganz starken Spielzug zum dritten Tagestreffer in der 70. Spielminute, was dann auch die Vorentscheidung war. In der 80 Minute sah der Matreier Julian Wolsegger die Ampelkarte und schwächte damit sein Team. Mario Dadic besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den SV Seeboden am Millstättersee (84.). Letztlich feierte Seeboden gegen die TSU Matrei nach einer vor allem in Halbzeit zwei überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.





Suvad Rovcanin, Trainer des SV Spittal und Seeboden: "Matrei war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis aussagt. Ich glaube nicht, dass sie, wenn sie gut weiterarbeiten, ein Abstiegskandidat sind. Vor allem in der ersten Halbzeit spielten sie gut mit. Ich bin jetzt zwar Trainer in Spittal, wir haben aber ausgemacht, dass ich Seeboden weiter unterstütze und mit Daniel Trupp und Gottfried Pichler zusammen, geht sich das auch irgendwie aus."



Herbert Brugger, Obmann des SV Seeboden: "Wir haben mit Spittal ein Gentleman-Agreement abgeschlossen und sind übereingekommen, dass uns Suvad bis zu einer passenden Lösung weiter unterstützt."



Die Besten: Pranjic, Besic bzw. Keiner

Unterliga West: SV Seeboden am Millstättersee – TSU Matrei, 4:0 (1:0)

35 Anton Peric 1:0

53 Marko Pranjic 2:0

70 Arnes Besic 3:0

84 Mario Dadic 4:0

