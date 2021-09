Jetzt ist es passiert! Landskron musste gegen Greifenburg die erste Saisonniederlage einstecken

Details Dienstag, 21. September 2021 07:01

Gegen Greifenburg zeigte sich Tabellenführer Landskron nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 1:2. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Greifenburg beugen und damit in der neunten Runde der Unterliga West die erste Niederlage einstecken mussten.

Ausgeglichene erste Hälfte

Die Führung von Greifenburg stellte Goalgetter Aleksandar Dokic in Minute 14 sicher. Der Angreifer traf vor 200 Zuschauern zum 1:0 der Gäste. Patrick Freithofnigg glich nur wenig später für SC Landskron aus (18.). Danach gab es ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, der Ball wollte aber vorerst nicht mehr ins Tor. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Martin Koller hält erneut sensationel. Helmut Matschek, Ticker-Reporter

Kondic mit dem Goldtor

Igor Kondic versenkte den Ball in der 63. Minute im Netz von Landskron und brachte die Gäste damit auf die Siegerstraße. Danach wurde es ein Kampf auf Biegen und Brechen, doch die Greifenburger Defensive konnte die Angriffswelle der Landskroner immer wieder brechen und so blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:2. Greifenburg lieferte damit wohl die Sensation der Runde ab.





Josef Ebenberger, Obmann des SV Greifenburg: ""In einem sehr guten Unterligaspiel, beide Teams zeigten guten Fußball, waren wir kämpferisch und spielerisch absolut top. Durch die Summe der Chancen war der Sieg mehr als verdient und hätte vielleicht noch höher ausfallen können. Gratulation an die gesamte Mannschaft für diese tolle Leistung!"



Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob

Unterliga West: SC Landskron – SV Raika Greifenburg, 1:2 (1:1)

14 Aleksandar Dokic 0:1

18 Patrick Freithofnigg 1:1

63 Igor Kondic 1:2

