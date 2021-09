Trotz Nullnummer - starkes Spiel zwischen Greifenburg und Thal/Assling

Details Sonntag, 26. September 2021 17:01

Der SV Greifenburg empfing in der zehnten Runde der Unterliga West die URC Thal/Assling. Mit der Mannschaft aus dem Pustertal reiste nicht nur der aktuell vierte Platz der Tabelle nach Greifenburg, sondern auch das einzige noch ungeschlagene Team in der Unterliga West. Der SV Greifenburg konnte in der letzten Runde, den bis dahin noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Landskron besiegen und hat in den letzten fünf Duellen gegen die URC Thal/Assling mit drei Siegen und zwei Unentschieden immer gepunktet.

Zwei Mal Aluminium, zwei überragende Torhüter und Chancen im Minutentakt

Beide Teams starten mit viel Tempo in die Partie und kommen in der ersten Viertelstunde zu einigen Vorstößen und Abschlüssen aus der Distanz. Die Hausherren haben in der ersten Hälfte etwas mehr Spielanteile und kommen so in der 15. Minute zur ersten guten Chance. Sven Obergantschnig setzt sich über das linke Mittelfeld durch und bedient den schnellen Thomas Schaunig, der nur noch an der rechten Torstange scheitert. Nur fünf Minuten später ist es wieder der SV Greifenburg, der eine der größten Möglichkeiten im Spiel vorfindet. Während einem Konter gewinnt Aleksandar Dokic ein Laufduell und findet in der Mitte den völlig freistehenden Miha Cerne, dessen Torerfolg nur durch eine sensationelle Fußabwehr vom überragenden Lukas Unterlader verhindert wird. Einige Augenblicke später leitet erneut Sven Obergantschnig mit einem langen Ball die nächste große Chance der Heimischen ein, wobei Unterlader den satten Schuss von Pascal Obergantschnig mit einer Flugeinlage gerade noch entschärfen kann. In der 25. Minute bleibt wiederum der Tormann der Gäste Sieger gegen Thomas Schaunig, der nach einem Angriff über die rechte Seite zu zentral abschließt. In der 27. Spielminute drängt die Offensive der Gäste den SV Greifenburg zu einem Fehler, doch Schlussmann Kevin Linder bleibt im Duell gegen Oliver Gomig - der allein vor dem Tor auftaucht - der Sieger. Postwendend findet eine Thalmann-Flanke von der rechten Seite den gut positionierten Dokic, der das Leder an die linke Stange der Gäste setzt. In der 34. Minute spielt Gomig einen Steilpass auf Dominik Kofler, der von der rechten Strafraumseite auf das Tor zieht und sich nur der Fußabwehr von Linder geschlagen geben muss. Die letzte Möglichkeit dieser sehenswerten ersten Hälfte haben die Gäste. Greifenburg kann bei einem Geplänkel vor dem Strafraum den Ball nicht richtig klären und ein Distanzschuss wird von Linder gerade noch mit den Fingerspitzen neben das Tor gedreht.

Zwei Lattenkracher als Highlight in Durchgang 2

Die zweite Hälfte verliert nicht an Fahrt und so sehen die Zuschauer weitere 45 Minuten großartigen Unterliga-Fußball. Nach einem Fehler in der Defensive der Heimmannschaft schaltet Dominik Kofler am schnellsten und legt für Jasmin Dindic ab, der einen satten Vollspannschuss an die Latte knallt. Der nächste Angriff gehört nochmals den Gästen. Ein platzierter Distanzschuss von Pascal Kofler wird abermals von Linder entschärft. In der 70. und 75. Spielminute steht wieder der Tormann von Thal/Assling im Mittelpunkt. Zuerst pariert er einen Abschluss nach einer „Dokic-Mikulan-Komibination“, bevor er mit einer Glanzparade einen Dokic-Kracher aus nur 18 Metern mit den Fingerspitzen aus dem rechten Kreuzeck noch an die Latte drehen kann. Beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen und spielen bis zum Schlusspfiff mit offenem Visier. Doch auch die letzten Möglichkeiten - auf beiden Seiten - bleiben ungenützt und so endet ein sehr gutes Unterligaspiel mit einem gerechten Unentschieden.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: "Ein absolut sehenswertes Spiel, obwohl keine Tore gefallen sind, was aber vor allem an den starken Torhüterleistungen lag. Man muss heute beiden Teams zu einem fairen, chancen- und temporeichen Spiel und einer gerechten Punkteteilung gratulieren."



Die Besten: Pauschallob, Linder bzw. Pauschallob, Unterlader

