Lienz fertigt Ledenitzen im Schongang 4:0 ab

In der elften Runde der Unterliga West kam es zum Duell zwischen Rapid Lienz und der DSG Ledenitzen. Die Gäste wollten nach dem Sieg gegen Matrei nachlegen, doch Lienz erwies sich dabei als eine Nummer zu groß und entschied das Spiel mit vier Toren in Halbzeit eins sehr früh. Am Ende war Ledenitzen mit dem 4:0 noch gut bedient, denn hätte Lienz nicht zurückgeschaltet, wäre das Ergebnis wohl noch viel deutlicher ausgefallen.

Lienz macht von Anfang an Druck

Bereits in der 19. Minute jubelten die Fans im Dolomitenstadion zum ersten Mal. Nach einem sehenswerten Pass in die Tiefe netzte Dominik Müller zum 1:0 ein. In der 26. Minute war es dann Johannes Ganner, der einen Freistoß wunderschön zum 2:0 ins Gehäuse schlenzte und damit die Weichen für seine Farben früh auf Sieg stellte. Die Gäste wirkten ob des frühen Rückstandes geschockt und das wussten die Osttiroler auszunützen. In Minute 32 legte Maximilian Zojer das 3:0 drauf und keine 120 Sekunden später durfte derselbe Schütze nach einem Traumtor - ein Schuss vom Sechzehenr genau ins Kreuzeck - über das 4:0 jubeln. Damit war die Messe in diesem Spiel früh gelesen und es ging zum Pausentee in die Kabinen.

Keine Reaktion

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel einseitig. Lienz musste nichts mehr tun und Ledenitzen konnte nicht. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim klaren 4:0-Sieg für Rapid Lienz, der bei etwas größerer Anstrengung in Durchgang zwei wohl noch höher ausgefallen wäre. Für Ledenitzen nach dem Hoffnungsschimmer aus dem Matrei-Spiel der nächste Rückschlag.



Martin Lovric, Trainer Rapid Lienz: "Ledenitzen hatte heute nicht den Funken einer Chance. Natürlich bin ich mit dem Sieg zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir einiges mit jungen Spielern versucht, deshalb ist das Ergebnis nicht noch deutlicher ausgefallen."

Die Besten: Zojer (MF), Ganner (MF) bzw. Keiner

