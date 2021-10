Radenthein luchst Tabellenführer Landskron einen Punkt ab

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:56

In der elften Runde der Unterliga West kam es zum Aufeinandertreffen von Tabellenführer Landskron und der WSG Radenthein. Radenthein erwies sich gegen Landskron als harte Nuss, denn mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Pendel hätte aber in jede Richtung ausschlagen können und so ist das 1:1 bzw. die Punkteteilung am Ende sicher ein gerechtes Ergebnis.

Keine Tore in Halbzeit eins

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Landskron und Radenthein ohne Torerfolg in die Kabinen. Das Spiel entwickelte sich sehr ausgeglichen, wobei Radenthein optisch überlegen wirkte, wirklich zwingende Torchancen blieben aber eher Mangelware.

Chancen auf beiden Seiten

Für die 1:0-Führung der Gäste war Tobias Klug verantwortlich. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle und traf nach schnellem Umschaltspiel von Radenthein nach einem Stanglpass. Radenthein hatte kurz danach die Chance auf das 2:0, konnte diese aber nicht nützen. Landskron brachte das Netz in der 70. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Nach einem Eckball schlief die Radentheiner Hintermannschaft und Goalgetter Julian Brandstätter verlängerte den Ball zum 1:1 ins Tor. Danach hatte dann auch Landskron eine große Chance für den Siegestreffer, doch es blieb beim 1:1. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der Tabellenführer und die WSG Radenthein schließlich mit einem leistungsgerechten Remis.

Bernhard Seebacher, Trainer SC Landskron: "In Halbzeit eins war Radenthein die bessere Mannschaft. Nach dem 0:1 kamen wir besser ins Spiel und hatten auch die Chance die Partie noch zu gewinnen. Ich denke, dass Unentschieden war am Ende ein gerechtes Ergebnis."



Wolfgang Hofer, Co-Trainer WSG Radenthein: "Wir hätten das Spiel gewinnen, aber auch noch verlieren können. So gesehen geht die Punkteteilung unterm Strich sicher in Ordnung."



Die Besten: Brandstätter (ST) bzw. Rauter (V)

Unterliga West: SC Landskron – WSG VAO Radenthein, 1:1 (0:0)

55 Tobias Klug 0:1

70 Julian Brandstaetter 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!