Seeboden nach Heimsieg gegen Greifenburg weiter am Vormarsch

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 08:57

Die elfte Runde der Unterliga West hielt die Begegnung zwischen dem SV Seeboden und dem SV Greifenburg bereit. Der SV Seeboden konnte sich in den letzten Runden mit Siegen gegen Matrei und Ledenitzen stabilisieren und liegt mit neun Punkten aktuell auf dem zehnten Tabellenrang. Der SV Greifenburg reiste mit elf Punkten aus den letzten fünf Spielen mit breiter Brust nach Seeboden. In den letzten Duellen dieser Teams gab es drei Unentschieden und zwei Siege für Seeboden.

Schnelle Führung für die Hausherren

Das Spiel nahm sofort Fahrt auf und Seeboden setzte die Gäste von Beginn an mit gutem Pressing unter Druck. So dauerte es nur wenige Minuten, bis Greifenburg im Mittelfeld den Ball verlor und Belmin Dzafic im Gegenzug von der rechten Seite zum 1:0 verwertete. In der 14. Minute verspielte der SVG wieder in der Vorwärtsbewegung den Ballbesitz und Peric setzte sich im Konter gegen die Abwehr durch. Sein Abschluss wurde von Linder mit dem Fuß pariert und sprang unglücklich von Pascal Obergantschnig zurück ins eigene Tor. Der SV Seeboden blieb am Drücker und hatte mit einem Weitschuss durch Torschütze Dzafic - knapp über die Latte - die nächste Chance. Es dauerte bis zur 20. Spielminute, bis der SVG ins Spiel fand und mit Thomas Schaunig den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen konnte. Eine Thalmann-Flanke wurde von Marko Pranjic per Kopf zu kurz geklärt und Schaunig schaltete am schnellsten und verwertete per Lupfer. Kurz darauf hatten die Gäste wieder eine Möglichkeit durch Dokic, der seinen Schuss an der rechten Stange vorbei setzte. Nach einer guten halben Stunde verschlief Greifenburg einen schnell ausgeführten Freistoß und Jan Erik Tscheru konnte allein vor Linder den Spielstand auf 3:1 stellen. Die letzte große Möglichkeit in der ersten Hälfte hatten wieder die Gäste. Ein unverhoffter Pass von Wuggenig findet Thalmann, dessen Abschluss etwas zu zentral ausfällt.

Möglichkeiten auf beiden Seiten bleiben ungenützt

In der 53. Minute fand ein schöner Doppelpass über Peric den gut positionierten Besic, der aus kurzer Distanz den Ball an die Latte knallte. In der 70. Minute wurde Tobias Mikulan im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß für den SVG. Alen Brandic ahnte die Ecke und hielt nicht nur den Elfmeter, sondern auch die 2-Tore-Führung für die Heimmannschaft fest. Kurz darauf vergab Krieber, nach Doppelpass im Strafraum, aus kurzer Distanz. Der SV Greifenburg drängte jetzt auf den Anschlusstreffer und somit gehört die Schlussphase den Gästen. In der 80. Minute setzte Dokic das Leder an die Stange und Schaunig den Nachschuss an die Querlatte. In der 87. Minute, nach toller Vorarbeit von Thalmann, entschärfte Brandic die nächste Chance von Schaunig. In der 90. Minute setzte sich Dokic durch, ließ Seebodens Tormann Brandic per Lupfer keine Chance, doch der Torjubel verstummte, da ein Verteidiger den Ball auf der Linie noch klären konnte. So blieb es beim Endstand von 3:1 und einem Heimsieg für den SV Seeboden.

Stefan Steinwender, SV Greifenburg: „Durch einige Ausfälle mussten wir größere Umstellungen vornehmen und kamen daher anfangs nur schleppend ins Spiel. Obwohl vor allem unsere Jugend ihre Sache sehr gut gemacht hat, gerieten wir früh in Rückstand. Trotz guter Chancen in der zweiten Hälfte gelang uns der Anschlusstreffer leider nicht, sonst wäre vielleicht noch etwas möglich gewesen.“

Die Besten: Daniel Thalmann bzw. Peric, Dzafic, Brandic

Unterliga West: SV Seeboden am Millstättersee – SV Raika Greifenburg, 3:1 (3:1)

7 Belmin Dzafic 1:0

14 Eigentor durch Pascal Obergantschnig 2:0

20 Thomas Schaunig 2:1

33 Jan Erik Tscheru 3:1

