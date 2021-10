Ein Elfer musste her - Sachsenburg gewinnt enge Kiste gegen Hermagor

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 07:19

In der zwölften Runde der Unterliga West kam es zum Spiel des SV Sachsenburg gegen den FC Hermagor. Sachsenburg trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Hermagor davon, die Partie war jedoch völlig offen und das Pendel hätte jederzeit in jede Richtung ausschlagen können. Am Ende entschied ein Strafstoß diese knappe Partie.

Chancen auf beiden Seiten

Beide Mannschaften agierten von Beginn an auf Augenhöhe und es gab auch auf beiden Seiten einige gute Chancen auf die Führung. Torlos ging es aber zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Ein Elfer entschied

Auch in Durchgang zwei dasselbe Bild. Beide Teams versuchten hinten dicht zu machen und kamen durch einige schöne Spielzüge zu guten Einschussmöglichkeiten. Die Schlussmänner auf beiden Seiten erwischten aber einen starken Tag. Admir Dzombic brach schließlich für Sachsenburg den Bann und markierte in der 76. Minute die Führung. Er verwandelte einen Strafstoß, nach einem Sololauf von Elias Kaim konnte ein Hermagorer nur noch die Notbremse ziehen, sicher zum 1:0 und sorgte für viel Jubel unter den heimischen Fans. Zusätzlich sah der Hermagorer Edin Sadikovic in dieser Szene auch noch die Ampelkarte und musste vorzeitig unter die Dusche. Damit war die Niederlage der Gäste besiegelt.

Nächster Prüfstein für den SV Sachsenburg ist auswärts Tabellenführer SC Landskron (Samstag, 14:30 Uhr). Der FC Hermagor misst sich am selben Tag zuhause mit Rapid Lienz (15:30 Uhr).



Martin Abwerzger, Trainer des SV Sachsenburg: "Ich denke, das war ein sehr gutes und ausgeglichenens Unterliga-Spiel. Der Elfmeter war klar zu geben und somit geht der Sieg am Ende auch in Ordnung."



Die Besten: Eigenberger (TW), Dzombic (IV) bzw. Pauschallob





Unterliga West: SV Sachsenburg – FC EP Schuller Hermagor, 1:0 (0:0)

76 Admir Dzombic 1:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!