Mit sechs Toren gegen Sachsenburg krönte sich Landskron zum Herbstmeister

Der SC Landskron kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug in Runde 13 der Unterliga West gegen Sachsenburg einen 6:0-Erfolg davon. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten einen klaren Erfolg, der die Seebacher-Elf auch zum Herbstmeister machte.

Landskron war sofort hellwach

Sachsenburg geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Daniel Arneitz das schnelle 1:0 für Landskron erzielte. Nach einem Foul an Gatti gab es einen frühen Elfmeter, den Arneitz sicher verwandelte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Philipp Ronacher den Vorsprung für Landskron auf 2:0, was die Weichen dann für die Heimelf auch auf Sieg stellte. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Arneitz seinen zweiten Treffer nachlegte (44.) und Landskron auf die Siegerstraße brachte. Nach dem souveränen Auftreten von Landskron überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung auf der Anzeigetafel stand.

Klare Sache

Philipp Gatti überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den Spitzenreiter (52.), als er nach einem Stanglpass ins leere Tor einnetzte. Erneut traf Landskron und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (65.), als Goalgetter Juian Brandstätter zum ersten Mal seine Visitenkarte abgab. Landskron schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 6:0 in die Höhe - wieder hieß der Schütze Julian Brandstätter. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Landskron einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.



Bernhard Seebacher, Trainer des SC Landskron: "Das war heute wirklich eine tadellose Leistung meiner Mannschaft. Die frühe Führung spielte uns natürlich in die Karten und nach dem schnellen 2:0 ging es nur mehr in eine Richtung."

Die Besten: Pauschallob, insbesonders Lukic, Arneitz bzw. Keiner

Unterliga West: SC Landskron – SV Sachsenburg, 6:0 (3:0)

7 Daniel Arneitz 1:0

13 Philipp Ronacher 2:0

44 Daniel Arneitz 3:0

52 Philipp Gatti 4:0

65 Julian Brandstaetter 5:0

74 Julian Brandstaetter 6:0

