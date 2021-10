Ein Spiel - zwei Sieger! Nußdorf und Greifenburg teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 19:52

Der FC WR Nußdorf/Debant empfängt in der 13. Runde der Unterliga West den SV Greifenburg. In der letzten Runde kamen die Osttiroler nicht über ein Unentschieden bei der DSG Ledenitzen hinaus, während sich der SV Greifenburg der Mannschaft aus Matrei geschlagen geben musste. Die letzten Begegnungen dieser Teams hielten zwei Siege für die Osttiroler und drei Unentschieden für die Zuseher parat.

Spannende Schlussminuten in der ersten Hälfte

Beide Mannschaften starten zwar mit viel Tempo in die Partie, doch die Defensivabteilungen sind sehr gut eingestellt und lassen in der ersten Hälfte nur sehr wenige Möglichkeiten zu. Lange Zeit bleiben zwei Weitschüsse für die Heimmannschaft und ein Kopfball und ein Freistoß für die Gäste die gefährlichsten Szenen im Spiel. Doch kurz vor dem Pausenpfiff liegt auf beiden Seiten ein Treffer in der Luft. Zuerst erobert Stefan Weisinger für die Gäste den Ball und setzt - mit einem schnellen Pass in die Tiefe - Dokic in Szene, dessen Abschluss aber vom Heimgoalie Deschmann entschärft werden kann. Im Gegenzug findet ein gut gespielter langer Ball Simon Ragger, der sich im Laufduell durchsetzt und seinen Heber über Gästetormann Linder nur knapp neben das Tor platziert. Der Abstoß von Linder landet dann direkt an der Strafraumgrenze bei Kondic, der sich mit einer Drehung etwas Platz verschafft, aber zu zentral abschließt.

Vier Tore und zwei Sieger

Die zweite Hälfte beginnt wie die Erste aufgehört hat, mit Offensivfußball beider Teams. Kurz nach Anpfiff nimmt Stefan Weisinger Maß und dreht einen Schuss aus 18 Metern an der linken Stange vorbei. In der 50. Minute fliegt eine Flanke von Daniel Ignac von der linken Seite in den Strafraum der Gäste. Beim Kopfballduell prallt der Ball unglücklich vom Verteidiger ab und beschert so der Heimmannschaft die viel umjubelte Führung. Der SV Greifenburg hat direkt im Gegenzug durch Dokic die Chance auf den Ausgleich, der eine Hereingabe mit dem Innenrist knapp am Tor vorbei setzt. In der 56. Minute verfehlt ein Kopfball, nach einer Flanke von Dominik Tagger, wieder nur knapp sein Ziel. Nur zwei Minuten später läuft erneut ein Angriff über Tagger. Der findet auf der rechten Außenbahn Dennis Müller, der zwei Gegner überspielt und seinen Abschluss am langen Eck vorbei jagt. In der 60.Minute leitet Pascal Obergantschnig den Ausgleich ein. Er schickt Kondic auf die Reise, der lässt einen Abwehrspieler stehen und bedient Dokic in der Mitte, der den 1:1 Ausgleichstreffer markiert. In der 78. Minute sind es wieder die Gäste, die über Thalmann und Kondic eine gute Möglichkeit vorfinden. Der Abschluss von Kondic streift dabei Zentimeter über die Querlatte. In der 82. Spielminute geht Nußdorf erneut in Führung. Ein guter Eckball von Tagger findet in der Mitte Thomas Infeld, der per Kopf aus kurzer Distanz auf 2:1 stellt. Nur eine Minute später können die Gäste durch einen sehenswerten Freistoß von Kondic ausgleichen. Kondic senkt dabei das Leder aus mehr als 20 Metern Entfernung über Deschmann in die Maschen. Die letzte Szene gehört den Hausherren. Die Abwehrreihe des SVG kann zwei Schüsse abblocken, bevor Linder einen platzierten Schuss von Jeller mit den Fingerspitzen neben die Stange pariert. Damit endet ein gutes Unterligaspiel mit einem gerechten Remis.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Ein starkes und ambitioniertes Spiel unserer Mannschaft vor einer tollen Kulisse. Das Team war sehr gut eingestellt und hat sich diesen Punkt mehr als verdient.“



Die Besten: Pauschallob auf beiden Seiten

Unterliga West: FC-WR Nußdorf/Debant – SV Raika Greifenburg, 2:2 (0:0)

50 Eigentor durch Michael Neuwirther 1:0

53 Igor Kondic 1:1

60 Aleksandar Dokic 1:2

82 Thomas Infeld 2:2

