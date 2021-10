Zehn Partien ohne Niederlage: Lind entscheidet zähes Ringen in Seeboden knapp für sich

Details Samstag, 23. Oktober 2021 19:44

Der SV Lind trug in der 14. Runde der Unterliga West einen knappen 1:0-Auswärtserfolg gegen den SV Seeboden davon. Die Seekicker wehrten sich aber heftig, vergaben in Halbzeit eins sogar einen Elfmeter und hätten sich einen Zähler durchaus verdient. Mit dem Sieg zum Abschluss schloss Lind in der Tabelle zu Tabellenführer Landskron auf, da dieser in Lienz über ein 1:1-Unentschieden nicht hinauskam.

Elfer verschossen

In der ersten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein ausgeglichenes Spiel, in dem Seeboden in der 25. Minute sogar einen Strafstoß zugesprochen bekam. Diesen konnte Lind-Tormann Paul Mayerhofer aber entschärfen. Bevor es in die Pause ging, hatte Lukas Gritschacher noch das 1:0 der Gäste parat (40.). Nach einem Stanglpass von Peter Stojanovic von der linken Seite netzte Gritschacher souverän ein. Mit dem knappen 0:1 ging es dann auch zum Pausentee.

Seeboden versucht alles

In der zweiten Halbzeit drückte Seeboden gut an, doch blieb man in der Offensive zu harmlos bzw. zeigte Lind einmal mehr eine defensiv sehr starke Leistung.

Letztendlich gelang es dem SV Seeboden am Millstättersee im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Lind die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Sepp Rainer, Trainer des SV Lind: "Das war eine zähe Sache. Wir haben aber in Halbzeit zwei nicht viel zugelassen und kamen auch zu unseren Chancen. Auch wenn es nur ein knappes 1:0 wurde, denke ich schon, dass der Sieg unterm Strich verdient war. Natürlich war aber auch etwas Glück dabei, denn wenn der Elfer in der ersten Halbzeit rein geht, sieht die Sache wahrscheinlich ganz anders aus."



Die Besten: Keiner bzw. Mayerhofer (TW), Bizjan (V)

Unterliga West: SV Seeboden am Millstättersee – SV Union Lind, 0:1 (0:1)

40 Lukas Gritschacher 0:1

