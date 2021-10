Hermagor feiert zum Saisonabschluss gegen Dölsach den fünften Sieg

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 09:37

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel des FC Hermagor gegen den FC Dölsach. Auf dem Papier hatte sich ein im letzten Spiel der Unterliga West im Herbst ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen. Ein positiver Abschluss der Saison also für die Mannschaft aus dem Gailtal. Aber auch Aufsteiger Dölsach kann mit der ersten Saison in der Unterliga zufrieden sein. Einigen Punkten, die man durch knappe Niederlagen liegen ließ, wird man aber natürlich auch nachtrauern.

Dölsach startet besser

In den ersten 20 Minuten war Dölsach die bessere Mannschaft und kam auch zu einigen Torchancen. Doch für den Führungstreffer des FC Hermagor zeichnete Anton Ereiz verantwortlich (28.). Nach einem Stanglpass von der rechten Seite durch Lucas Mosser netzte Ereiz sicher ein. Weitere nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Foto (Sobe): Hermagor-Trainer Daniel Gatternig fand in der Pause die richtigen Worte

Anschlusstreffer und Siegestor

Das 1:1 von FC Dölsach stellte Philipp Hochegger sicher (56.). Dass Hermagor in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Toni Avila Miranda, der in der 73. Minute nach einem erneuten Stanglpass von Luvas Mosser mit dem Kopf zur Stelle war. Dölsach war dann mit seinem Latein am Ende und kam zu keiner echten Ausgleichschance mehr. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte der Gastgeber zum Saisonabschluss einen dreifachen Punktgewinn.

Daniel Gatternig, Trainer des FC Hermagor: "Ich habe in der Pause angesprochen, was in der ersten Halbzeit nicht passte. Die Mannschaft hat dann toll reagiert und am Ende war unser Sieg sicher auch verdient."



Die Besten: Hübl (IV), Ereiz (MF), Mosser (MF), Avila Miranda (ST) bzw. Keiner

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – Sportverein FC Dölsach, 2:1 (1:0)

28 Anton Ereiz 1:0

56 Philipp Hochegger 1:1

73 Tonatiuh Nicolas Avila Miranda 2:1

